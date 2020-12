Sedm nejbizarnějších léků na kocovinu

Co země, to jiné zvyky, a výjimkou není ani řešení kocoviny. No, proti gustu žádný dišputát, některé triky vám ale dost možná nebudou po chuti. Pojďte s námi, letem světem si projdeme ty nejzvláštnější tipy a návody, jak pokořit kocovinu.

Vrátíme se v historii zpátky „o pár“ řádků. Tak například staří Římané se s kocovinou opravdu nepárali. Jako lék doporučovali pozřít dobře chlazeného opeřence. Způsobu úpravy už jsme se nedopátrali, tak to raději necháme být. Prosím tento recept nezkoušejte, mohlo by vám zaskočit peří!

Zpět do současnosti…

Pojďme se tedy podívat, jak kocovinu řeší svět v dnešní době. Například v Portoriku místní věří, že při pití alkoholu stačí dát si citron, nebo limetku do podpaží té ruky, která napájí, a dehydratace vám nehrozí.

Japonci naopak nedají dopustit na umeboshi. Co to je? Řeč je o naloženém plodu, který připomíná naší švestku. Ale pozor, naložená není v rumu nebo slivovici, ale v čaji. Umeboshi vám tak dost možná zkroutí úsměv v obličeji. Švestičky jsou to pekelně hořké…

Na Sicílii se asi dřív děly různé věci. Pojídání býčích penisů při léčení kocoviny patří podle nás mezi ty nejděsivější Cosa Nostra praktiky. Haiťané pak razí cestu černé magie. Máte špatné ráno? Pořiďte si 13 jehel a láhvi, která za to všechno může, to pěkně spočítejte. Woodoo proti kocovině!

