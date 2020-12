Na pozadí hanby české zahraniční politiky

Zatímco čeští vrcholoví politici projevují svou servilitu a podřízení přemístěním českého velvyslanectví do okupovaného Jeruzaléma, jakožto pokrytecký souhlas s jednostranným porušováním mezinárodního práva a základních lidských práv původních obyvatel, pokrokoví lidé planety si připomínají výročí, které režimní média zamlčují nebo lživě křiví.

Před 33 lety vypuklo lidové povstání známé jako První intifáda, když Palestinci povstali proti násilí a útlaku, k nimž došlo během izraelské vojenské okupace, a aby odolali izraelskému pronásledování a formám kolonialismu.

První intifáda byla zahájena poté, co izraelský řidič kamionu vjel do davu palestinských dělníků vracejících se do Pásma Gazy a zabil čtyři lidi.

Palestinci odmítli brutální a represivní izraelskou vojenskou nadvládu zahájením kolektivních i individuálních akcí, jak se objevily lidové výbory a reakce.

V rámci odporu Palestinci podnikli pokojné demonstrace, házeli kameny na vojáky a tanky, účastnili se občanské neposlušnosti, daňových vzpour a komerčních stávek, mimo jiné akce koordinované místními výbory.

Izrael reagoval brutální silou, když se neozbrojení Palestinci setkali s plně vyzbrojenými izraelskými vojáky, kteří v ulicích bez rozdílu používali ostrou munici. Bylo zabito více než tisíc Palestinců, včetně 237 dětí, a desítky tisíc byly zraněny na základě konkrétního rozkazu zlomit končetiny povstalců házejících kameny, a asi 120 000 Palestinců bylo uvězněno.

Po brutálních izraelských represích se První intifáda postupně vytratila a skončila v roce 1993, dodnes je však povstání připomínáno jako doba hrdinské občanské neposlušnosti a vzpoury, inspirující hnutí za osvobození utlačovaných lidí po celém světě.

Dovolte mi na závěr připomenout, že komunisté i třídně orientovaní odboráři zůstávají solidární s utlačovanými původními obyvateli země, s hrdinným palestinským lidem, čelícím rasismu a agresi Izraele, apartheidu přehlíženému pokryteckým mezinárodním společenstvím. Pokračujeme ve své solidaritě i ve zveřejňování pravdivých informací o dění navzdory ostrakizaci i navzdory lžím českého mediálního i politického mainstreamu.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM