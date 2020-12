Bytová nouze

Asi si všichni pamatujeme, jak města a obce pod vedením KDU-ČSL a ODS ve velkém prodávaly byty. Vše chtěly řešit »trhem« s tím, že občanům se budou lépe shánět byty a obce nebudou muset řešit žádosti o bydlení.

A jaký je dnes výsledek této krátkozraké politiky? Například město Vsetín vlastní cca 540 bytů, které jsou plně obsazeny, a 356 rodin dlouhodobě žádá o přidělení. Tato politika zavinila to, že dnes lidé bydlí v předražených bytech, které splácí do konce svého produktivního života, jsou v podstatě otroci, jelikož je tíží hypotéka anebo platí předražené nájemné. Bohužel politici KDU-ČSL se nepoučili z těchto chyb minulých a neustále se snaží, pokud vytvoří nějaký projekt, vše převést na soukromou firmu anebo »církevní charitu«. Je to veliká chyba, jelikož právě obce vlastnící veliký bytový fond je schopna určovat cenu nájemného na »trhu«, rozšiřovat bytový fond, a především pomáhat mladým se založením rodiny, mající většinou děti, což je naše budoucnost. Tyto obce jsou ale schopné také pomáhat seniorům, kteří zůstali sami, ale jsou se schopni postarat o sebe, a tak jim může nabídnout byty menší za přijatelné nájemné. Bohužel těchto obcí moc není.

Tady se ukazuje, že města a obce nejsou schopné řešit bytovou politiku a měl by ji převzít stát. Stát tím bude diktovat ceny, ušetří tím nemalé prostředky, které se vyplácejí na sociálních dávkách, a především lidé budou mít střechu nad hlavou za přijatelné nájemné.

Roman RAMACH, předseda OV KSČM Vsetín