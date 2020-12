Zase to prý byli komunisté

Šestého prosince v televizním Kalendáriu se tentokrát vzpomínalo také na Jaroslava Preisse. Byl vychválen proto, že jeho zásluhou jsme se údajně stali »nejstabilnější evropskou zemí«. Je to podruhé, co jsme mohli slyšet tato slova. Poprvé se však týkaly Aloise Rašína, který v prvních letech republiky byl ministrem financí a opravdu má společně se svým týmem zásluhu na měnové stabilnosti republiky. Jaroslav Preiss byl představitelem nejsilnější kapitálové skupiny, šéfem Živnobanky, jež beze sporu ovlivňovala politiku předmnichovské republiky. Tím se také on podílel na »velkých létech« kapitálu a prostřednictvím politiků, kteří byli »jeho vyslanci« ve vládě a parlamentu, ovlivňoval dění, které nebylo, pokud jde o životní podmínky i život »těch dole«, právě mateřské. Připomínám například půl milionu nezaměstnaných bez účinné záchytné sítě, střelby do demonstrantů a stávkujících a »tváře za sklem«.

Podle tvůrců Kalendária prý »ačkoliv se ničím neprovinil, komunisté ho na rok poslali do vězení«. Za války se totiž nezapojil nikam. Byl to nemocný člověk a fašizující vlastenec, pro něhož »globální fašismus« nemohl být programem a tehdejší odboj nebyl salónní mafií, kterou znal z Velké války.

Jenže zmíněné tvrzení je jaksi zcela »mimo mísu«. Tehdy, alespoň pokud jde o rozdělení resortů v Košické vládě, ministerstvo spravedlnosti dostali do správy národní socialisté a jejich reprezentant dr. Jaroslav Stránský. Policii, tedy SNB, sice řídili komunisté – Václav Nosek přišedší z emigrace z Londýna – ale ti mohli kohokoliv zadržet jen na velmi krátkou dobu a ani jim nepříslušelo řídit věznice. Držet ve vězení kohokoli bez soudu tehdy nemohli a Ústava z roku 1920, podle níž jsme se tehdy řídili, to neumožňovala. Že by to redaktoři České televize nevěděli? Ne, tak hloupí nejsou, anebo jsou?

Či každá lež, která napomůže pomluvit minulost, je v České televizi, podle jezuitského hesla »účel světí prostředky«, připustitelná? Vyberte si. Já jen nevím, ke které ze dvou zmíněných variant se připojit.

Jaroslav KOJZAR