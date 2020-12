Měl by si toho vážit

Když se řekne veteráni druhé světové války, zní to hrdě a ve mně tato slova vzbuzují úctu. Společnost si takových lidí váží například za statečnost, kterou vykazovali během války v bojích s nacisty a fašisty. Takoví hrdinové jsou příkladem pro ostatní, pro mladou generaci. Mrzí mne, když jeden z válečných veteránů učiní něco, čím rozhodně dobrý příklad nedává. Bývalý letec československé perutě RAF Tomáš Lom vrátil prezidentu Miloši Zemanovi pamětní list, který obdržel letos k výročí osvobození Československa od fašismu. Datován je 8. květnem, který je státním svátkem České republiky - Dnem vítězství. Důvod? Prezident ČR se prý chová vlastizrádně ve prospěch »systémových protivníků České republiky«. Jako protivníky Lom označil Rusko a Čínu.

Jednak je pozoruhodné, jak čilý je tento 96letý veterán, protože svůj postoj zveřejnil na Facebooku. Blahopřeji, jestli skutečně sleduje sociální sítě a je na nich aktivní. To by bylo vzhledem k věku obdivuhodné. Pokud ne, pak mu v tom někdo pomáhá a je docela dobře možné, že mu také tento »nápad« podsunul s cílem pošpinit Miloše Zemana, Rusko i Čínu. Cokoli válečný veterán veřejně řekne - právě proto, že se těší společenské prestiži – má přece politický význam.

Je velmi smutné, že bývalý voják, jenž bojoval ve svazcích spojeneckých vojsk států protihitlerovské koalice, do které patřil i Sovětský svaz (rozuměj tedy i Rusko) a spojencem byla i Čína, bude po 75 letech tyto státy strkat do škatulky protivník. Co kdyby se dnes setkal s válečnými veterány Ruské federace, někdejšími vojáky Rudé armády? Že by starý pán zapomněl, s kým to vlastně za vítězství bojoval a nasazoval život? Co jsem četla ohlasy lidí na síti, tak právě nad tímto se podivují.

Na tomto případě je vidět, jaké následky má hloupá, agresivní protiruská a protičínská kampaň, která u nás probíhá non-stop. Také je zřejmé, jak chybné je dělení států a národů podle vojensko-politických bloků, které na sebe cení zuby.

Pan Lom sdělil, že byl vychován v duchu masarykovské tradice, aby bojoval za Československo a za pravdu. Kdyby tedy své argumenty myslel vážně, musel by vyplísnit polistopadové politické garnitury (českou i slovenskou), které byly u moci, protože ony Československo zlikvidovaly. Nevzpomínám si, že by kdokoli z bojovníků za Československo ve druhé světové válce (protože naši občané v domácím odboji i v zahraničních armádách bojovali a umírali právě za Československo) vracel prezidentu Václavu Havlovi nějaké ocenění s odkazem na jeho díl odpovědnosti za rozpad společného státu.

Je nutné si také uvědomit, že ocenění, která uděluje či propůjčuje prezident republiky, jsou míněna od státu. Prezident, ať se jmenuje Petr, nebo Pavel, je »jen« prostředníkem, který je má ve své kompetenci. Elegantněji řečeno, je reprezentantem státu v těchto záležitostech.

Tedy zmíněný pamětní list k výročí osvobození a Vítězství ve druhé světové válce dostal pan Lom od všech občanů České republiky, a proto by si toho také měl vážit – tak, jak my si vážíme jeho.

Monika HOŘENÍ