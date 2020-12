Ilustrační FOTO - Pixabay

Izrael – Maroko. Další nepřijatelné ujednání

Izrael a Maroko se dohodly na normalizaci vztahů. Jejich dohodu zprostředkovaly Spojené státy americké. Maroko je čtvrtým muslimským státem, který na normalizaci s Izraelem letos přistoupil. Americký prezident Donald Trump výměnou souhlasil, že USA uznají marocké nároky svrchovanosti nad sousední Západní Saharou. Marocký královský dvůr oznámil, že USA otevřou v Západní Sahaře svůj konzulát. Izrael letos normalizoval vztahy také se Spojenými arabskými emiráty (SAE), Bahrajnem a Súdánem.

Podle Palestinců, kteří kritizovali už minulé dohody se SAE a Bahrajnem, je to nepřijatelné ujednání, které povzbudí Izrael v jeho popírání práv Palestinců. Hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, dohodu považuje za »hřích, který povzbudí okupanta« (Izrael). Marocký král Muhammad VI. ale v telefonátu s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem tvrdil, že nezměnil názor a stále podporuje palestinské nároky na stát a jejich prosazení prostřednictvím izraelsko-palestinských rozhovorů…

Bílý dům uvedl, že obě země navážou diplomatické a další styky, navzájem si otevřou styčné úřady v Rabatu a Tel Avivu a v budoucnu možná i velvyslanectví. Součástí dohody je také povolení provozu leteckých společností obou zemí nad územím toho druhého a přímé lety mezi Izraelem a Marokem. Trump souhlasil s uznáním marockých nároků na Západní Saharu. Toto území spravuje Maroko, k němuž byla tato někdejší španělská kolonie připojena v 70. letech. Osvobozenecká fronta Polisario anexi odmítá a s podporou Alžírska usiluje o nezávislost Západní Sahary, kde žije půl milionu lidí. Zástupce fronty Polisario prohlásil, že amerického rozhodnutí uznat svrchovanost Maroka nad Západní Saharou lituje. Podle něj je to »podivné, ale ne překvapivé«. »Na realitě konfliktu a na právu obyvatel Západní Sahary na sebeurčení to nezmění vůbec nic,« sdělil zástupce fronty. Podle něj bude Polisario ve svém boji pokračovat.

»Ve čtvrtek další historický průlom! Naši dva velcí přátelé Izrael a Marocké království se dohodli na navázání diplomatických styků - zásadní průlom pro mír na Blízkém východě!« informoval o věci Trump ve svém tweetu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dohodu označil v televizi za historickou a poděkoval Trumpovi i marockému králi. Trump se domnívá, že nároky na samostatnost Západní Sahary nejsou realistickým předpokladem řešení sporu o toto území. Je to podle něj jedině zavedení »autonomie při uznání svrchovanosti Maroka«.

Reuters upozornila, že USA jednají o prodeji nejméně čtyř moderních bezpilotních letadel Maroku. Americké zdroje Reuters ale nevědí, zda i tento prodej souvisí s diplomatickou dohodou. Izraelské zdroje informovaly, že měl proběhnout trojstranný telefonát Trumpa, Netanjahua a Muhammada VI., jehož by mohl zastoupit marocký ministr zahraničí Násir Búrita. Izraelská televizní stanice Channel 13 oznámila, že se chystá také podpisová ceremonie, která by se měla konat před Trumpovým odchodem z Bílého domu. Dohodu označuje za významnou Egypt. Generální tajemník OSN António Guterres ale upozornil prostřednictvím mluvčího Stéphana Dujarrice, že OSN svou pozici vůči Západní Sahaře nemění. Guterres vyzval »obě strany - Polisario i Maroko - aby se zdržely akcí, jež by mohly už tak napjatou situaci dále zkomplikovat«. OSN zprostředkovávala rozhovory mezi nimi ve snaze vyjednat uspořádání referenda o Západní Sahaře. Tyto rozhovory jsou ale od loňska přerušeny kromě jiného kvůli tomu, že vyslanec OSN Horst Köhler ze zdravotních důvodů z funkce odstoupil a Guterresovi se nedaří najít jeho nástupce.

Izraelský tisk připomíná, že Trump dohodu ohlašuje v době, kdy mu zbývá v Bílém domě jen několik týdnů. Maroko a Izrael navázaly vztahy na nižší úrovni už v 90. letech po podpisu izraelsko-palestinských dohod z Osla. V době palestinského protiizraelského povstání v roce 2000 tyto kontakty ustaly, ale později byly obnoveny. Podle odhadů jezdí do Maroka každoročně 50 000 Izraelců za poznáním tamní židovské komunity a za objevením svých rodinných kořenů.

(ava, čtk)