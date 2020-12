Ilustrační FOTO - Pixabay

Klimatické závazky přísnější k roku 2030

Evropská unie zpřísní své klimatické závazky k roku 2030. Shodli se na tom po celonočním jednání v Bruselu prezidenti a premiéři zemí EU, kteří podpořili omezení emisí skleníkových plynů v EU o nejméně 55 % proti roku 1990. Konečná verze závěrů summitu vyšla vstříc některým požadavkům zemí východního křídla EU, které chtěly záruky, že přechod k čistým energiím neúnosně nezatíží jejich ekonomiky.

»Evropská unie učinila velký krok kupředu,« ocenil po summitu shodu jeho předsedající Charles Michel. EU podle šéfa Evropské rady dokázala, že je v čele světového boje proti klimatickým změnám. Shodu dlouho blokovalo Polsko, které žádalo větší záruky finanční podpory spojené s náročným přechodem od uhlí k ekologicky čistým technologiím. Své požadavky do závěrů summitu prosazovala i ČR, jež usilovala zejména o co nejkonkrétnější jmenování zdrojů energie, které mohou země využívat jako náhradu za uhlí. Oběma zemím stejně jako i dalším z východního křídla šlo i o navýšení tzv. modernizačního fondu, jehož prostřednictvím mohou méně ekonomicky vyspělé státy využívat peníze z obchodování s emisními povolenkami.

»Je to jasné vykročení směrem ke klimatické neutralitě v roce 2050,« ocenila dohodu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nový cíl nahrazuje dosavadní závazek omezit emise o 40 %, který by podle exekutivy EU nezaručil, že Unie bude v půli století klimaticky neutrální. Tedy že nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů, případně je bude kompenzovat třeba výsadbou nových stromů. Konečná verze závěrů, které se v noci několikrát měnily, obsahuje ujištění, že si členové mohou »zvolit vlastní energetický mix a vybrat nejvhodnější technologie pro kolektivní dosažení závazku k roku 2030 včetně přechodových technologií jako je plyn«. Právě o podobnou formulaci usilovala ČR, která chce při odstavování klimaticky nešetrných zdrojů energie sázet na technologie, jež EU nepovažuje za ekologické, ale řadí je do přechodové kategorie. Usnesení také zdůrazňuje, že závazek je kolektivní, nemusí ho tedy naplnit všichni členové.

EU by se měla snažit, aby to bylo »nejefektivnějším možným způsobem«.

Zklamané Řecko

Lídři EU se v Bruselu také shodli, že rozšíří sankční seznam osob spojených s neoprávněným tureckým průzkumem těžby ve východním Středomoří. Přejí si přátelské vztahy se strategickým partnerem, avšak Turecko pokračuje v »jednostranných provokacích«. Rozhodnout o dalším směřování obchodních a hospodářských vztahů má EU v březnu. Turecko označilo nové sankce za nezákonné, pro Řecko jsou závěry summitu silným zklamáním. EU sankce zavedla loni a dosud na seznam zařadila jen dva přední pracovníky turecké státní ropné společnosti. Na posílení sankcí naléhaly zejména Řecko a Kypr - turecký průzkum porušuje mezinárodní právo a jejich námořní ekonomickou zónu.

»Turecko se bohužel angažuje v jednostranných akcích a provokacích a vyostřilo svoji rétoriku vůči EU, členským státům a evropským lídrům,« uvádějí závěry summitu. Summit také vyzval Ankaru, aby trvale zmírnila napětí v oblasti poblíž kyperského a řeckého pobřeží, kam střídavě vysílá a stahuje zpět svou průzkumnou loď Oruç Reis. Ale… Zatímco Řecko a Kypr za podpory Francie či Rakouska požadovaly co nejtvrdší postup vůči Turecku, země jako Německo či jihoevropské státy prosazovaly diplomatičtější variantu. Vzhledem k partnerství v NATO a dohodě o migraci považují vztahy s Ankarou za velmi citlivé a nechtějí zvyšovat napětí. Lídři EU i proto Ankaru ujistili, že trvá jejich nabídka posilování obchodních vztahů, pokud Turecko změní svůj přístup ve východním Středomoří. Zavedení zbrojního embarga vůči Ankaře, které žádá Řecko, summit odmítl. Sankce nyní zahrnují postihy zmrazení majetku a zákaz cest na území EU a v podstatě jsou neúčinné.

Šéfové států a vlád rovněž odsoudili turecké kroky v severokyperském městě Varoša. Neuznávaná Severokyperská turecká republika se v tomto městě, které po turecké invazi na ostrov v roce 1974 musely opustit desetitisíce kyperských Řeků, rozhodla v říjnu otevřít pláže, což podle Bruselu porušuje rezoluci OSN. Evropský parlament vyzval v reakci na to k zavedení nových sankcí, což summit nepodpořil… Řecká a kyperská média označila závěry summitu za neúspěch, neboť vlády obou zemí původně požadovaly sankce daleko tvrdší. Server Politico uvedl, že vrcholná schůzka přinesla zklamání řeckému premiérovi Kyriakosi Mitsotakisovi, který prohlásil, že evropská politika je chycena do pasti přílišných kompromisů. Blok podle médií čeká na kroky příštího prezidenta USA Joe Bidena v naději, že na Turecko bude vyvíjet silnější nátlak.

Shoda na kompromisu

Ve čtvrtek summit prolomil pat kolem budoucího sedmiletého rozpočtu a krizového koronavirového fondu, jejichž schválení dosud blokovalo Maďarsko a Polsko. Šéfové států a vlád se shodli na kompromisních pravidlech, za nichž bude čerpání peněz EU podmíněno dodržováním nezávislosti justice. Za úspěch to označili premiéři Maďarska a Polska i další lídři. »27« tak bude od příštího roku mít k dispozici rozpočet a s ním spojený fond v hodnotě přes 1,8 bilionu eur (téměř 50 bilionů Kč). Návrh také počítá s tím, že pokud by Evropská komise na základě podmínky související s vládou práva chtěla některému státu zastavit čerpání dotací, musí věc nejprve posoudit unijní soud.

Summit se také jednomyslně shodl na prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku o půl roku. Oznámil to mluvčí Charlese Michela. Moskva prý nedodržuje mírové dohody z Minsku, které požadují vyřešení situace na Donbasu ovládaném proruskými aktivisty. Sankce jsou zaměřeny na bankovní, finanční a energetický sektor. Znamená to, že některé ruské firmy budou mít ztížený přístup k mezinárodním financím či nebude možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy.

(ava, čtk)