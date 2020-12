Ilustrační FOTO - Pixabay

Metro k Tádž Mahalu

Indický pravicový premiér Naréndra Módí oznámil zahájení výstavby metra, které propojí proslulý chrám Tádž Mahal a další památky ve městě Ágra. Jedním z důvodů je znečištění ovzduší, které přispívá ke změně barvy historické památky, píše BBC News.

Dva tunely metra v délce 29,4 kilometru a 27 stanic vyjdou v přepočtu na 24,9 miliardy korun. Část trasy bude nadzemní. Metro zdolá podle ČTK vzdálenost jednoho kilometru za dvě minuty a zkrátí tak cestu mezi památkami ve srovnání s jízdou po silnici zhruba na polovinu. Dostavěno by mělo být za pět let, píše list The Times of India.

Během slavnostního ceremoniálu vysílaného živě na Twitteru premiér, proti kterému v posledních týdnech demonstrují zejména zemědělci, oznámil také výstavbu deseti milionů domů pro obyvatele s nízkými příjmy a zdůraznil snahu vlády o rozvoj kolejové přepravy v celé zemi.

V roce 2018 začala indická vláda pod tlakem nejvyššího soudu řešit měnící se barvu nejznámější indické turistické atrakce. Žloutnutí Tádž Mahalu je důsledkem sílícího znečištění ovzduší v severoindickém městě Ágra, které se aktuálně vláda snaží zlepšit právě výstavbou metra. Starosti památkářům způsobuje i hmyz, který přitahují splašky v blízké řece Jamuna a který svým trusem znečišťuje hrobku a barví ji do zelena. Vláda už v roce 2018 rozhodla o snížení maximálního počtu návštěvníků na 40 000 denně, místo původních 70 000. Tak aspoň teď během pandemie koronaviru si slavná památka trochu odpočine…

(rom)