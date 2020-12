Kateřina Peřinová při letošním paběrkování cibule.

»Křivé« ovoce a zelenina se dostaly k lidem

Iniciativa Zachraň jídlo, která upozorňovala na nezpracované ovoce a zeleninu zůstávající i po sklizni v sadech a na polích, po pěti letech předala projekt paběrkování dobrovolnicím, které vytvořily novou nezávislou skupinu pro sběr »nechtěného« ovoce a zeleniny. Má název DobroPolníci. Během sezóny se jim podařilo zorganizovat výjezdy za zemědělci v okolí Prahy a Litoměřic, u kterých nasbírali přes 10 tun ovoce a zeleniny pro potravinové banky.

Po pěti úspěšných sezónách předalo Zachraň jídlo organizaci paběrkování v okolí Prahy dvěma koordinátorkám, které mají se sběrem takzvaně křivé zeleniny a tvarově nedokonalého ovoce zkušenosti. Sestry Kateřina a Klára Peřinovy se v minulosti účastnily sběru na polích a zareagovaly na výzvu organizace Zachraň jídlo, která hledala nové koordinátory pro projekt. Záchranu zeleniny organizovaly ve svém volném čase letos dobrovolnicky, pouze s drobnou finanční podporou od spolku Zachraň jídlo, který se v tomto a dalších letech zaměří spíše na systémové změny vedoucí k minimalizaci plýtvání.

»Přijde nám nesmyslné, aby úroda přišla vniveč. Často se přitom jedná o ovoce a zeleninu v perfektní kvalitě. Tím, že ji posbíráme a darujeme potravinovým bankám, pomáháme lidem v nouzi. A dalším aspektem této činnosti je, že na vypěstování dané plodiny se spotřebuje spousta zdrojů, například voda. Tím, že úrodu sklidíme, se nevydaly zbytečně,« řekla o své motivaci jedna ze sester, Kateřina Peřinová.

Díky pomoci padesáti dobrovolníků letos pomohla nasbírat 10 tun kořenové zeleniny, zelí, brambor, cibule, ale i dýní nebo hrušek. Spolu s letošními výjezdy se od začátku projektu v roce 2015 podařilo nasbírat úctyhodných 63,5 tun jídla. »Nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny je jednou z potíží, se kterými se lidé v nouzi potýkají. Ale nejenom oni - i třeba starší lidé v mém okolí, kteří už nemají žádné blízké,« dodala Klára Peřinová.

Další paběrkování na jaře

Vyzývá proto všechny, kdo by se příští rok chtěli do sběru zapojit, aby se přihlásili k odběru e-mailového zpravodaje a aby se přidali k facebookové skupině. Další paběrkování by se mělo uskutečnit na přelomu dubna a května 2021.

První paběrkování v České republice zorganizovala iniciativa Zachraň jídlo už v roce 2015. Touto aktivitou se inspirovaly také další skupiny dobrovolníků, například Paběrkování po Brněnsku nebo Paběrkování po Budějovicku. Typický výjezd na pole vypadá tak, že koordinátor domluví se zemědělcem možnost sběru, poptá dobrovolníky a zorganizuje výjezd, kam přijede i zástupce potravinové banky s dodávkou. Ten si pak odveze nasbírané plodiny ve svých přepravkách. Zachraň jídlo vydala manuál, jak začít paběrkovat. Z loňského sběru hrušek vzniklo i dokumentární video, které popisuje mezi sběrači příjemnou atmosféru této akce.

(za, mh)

FOTO – DobroPolníci