Společná fotografie

Oficiální focení finalistek České Missis zasáhla horská bouře!

Finalistky soutěže o nejsympatičtější maminku s dítětem nafotily své první oficiální fotografie. Ačkoli to pro mnohé z maminek byla první zkušenost s profesionálním focením, vše zvládly jako ostřílené profesionálky. Před objektiv se postavily s úsměvem a jistotou, kterou by jim mohla leckterá modelka závidět.

Samotnému focení samozřejmě předcházely důkladné přípravy a maminky se nechaly zkrášlit od profesionálů na slovo vzatých. O perfektní make-up se postaraly vizážistky z Dermacolu a o účesy kadeřníci ze známého salonu Franck Provost. Styling si vzal na starost Patrik Diamond, který maminky i děti oblékl do sportovních matchy – matchy outfitů své značky Yako King.

Focení, které proběhlo v rámci soustředění České Missis ve Špindlerovském hotelu Harmony Club, se mělo realizovat na terase hotelu s výhledem na vrcholky hor. Bohužel počasí tomu úplně nepřálo a venku se v den focení od rána strhla doslova horská bouře. Produkční tým České Missis tak musel najít náhradní řešení, a nakonec se spolu s fotografem rozhodli využít hotelové kurty. Rozhodně neudělali chybu a výsledné fotografie jsou toho důkazem.

Juliána Sládečková, Natálie a Amálie

I přes ztížené podmínky si spolupráci s finalistkami nemohl vynachválit fotograf Jan Altner a superlativy nešetřila ani ambasadorka České Missis Alice Bendová. »Všem maminkám i dětem to nejen neuvěřitelně slušelo, ale navíc i dlouhé focení zvládli všichni naprosto bravurně. Musím přiznat, že maminky obdivuji už za to, že se do soutěže přihlásily a moc jim fandím, ale ještě víc za to, jak zvládly právě focení s dětmi. Z vlastní zkušenosti vím, jak je focení s malými dětmi náročné, a že pokud si ti nejmenší postaví hlavu, je to solidní zkouška nervů. Tím víc mě překvapilo, že i ti tříleťáci to celou dobu zvládali s úsměvem a maminky s klidem a nadhledem. Všem včetně fotografa Honzy tak patří můj velký obdiv,« uzavřela herečka.

O České Missis

Česká Missis navazuje na tradiční koncept, který u nás fungoval v letech 1993–2015. Princip soutěže sice zůstává stejný, ale celkové pojetí je modernější, více dynamické a více online. Na soutěžící čekají workshopy, doprovodné soutěže, kurz líčení a mediální školení, ale i klasická volná disciplína a samozřejmě finálové soustředění.

V soutěži se volí nejsympatičtější maminka s dítětem. Vítězné dvojice se kromě nových zkušeností a zážitků mohou těšit na ceny jako je rodinný vůz, exotická dovolená nebo vybavení do domácnosti. Celková hodnota převyšuje 500 000 Kč.

(mac)

FOTO - MISS EVENTS a.s.