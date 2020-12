Ilustrační FOTO - Pixabay

Slovenské testy odhalily dohromady víc než 6000 případů covidu

Na Slovensku přibyl během pátku opět rekordní počet případů koronaviru. Laboratorní PCR testy odhalily 3707 nakažených, což je dosud nejvíce. Pozitivních přitom bylo 20 procent z přibližně 18.000 provedených testů. Dalších 2357 infikovaných odhalily méně přesné antigenní testy, které země začala hromadně používat na podzim s plošným testováním obyvatel a kterých bylo v pátek provedeno na 40.000, vyplývá z údajů slovenského ministerstva zdravotnictví. Dosud největší denní přírůstek případů koronaviru hlásí také Jižní Korea, kolem rekordní úrovně se drží Německo.

Během uplynulého dne zemřelo na Slovensku v souvislosti s onemocněním covid-19 dalších 26 lidí. Dohromady tak pětimilionová země eviduje už 1148 úmrtí po koronavirové nákaze, kterou PCR testy prokázaly v 130.794 případech z celkového počtu 1,206.072 testovaných. Zotavilo se dohromady 95.416 lidí. Ve slovenských nemocnicích je aktuálně 2131 pacientů s covidem-19 a na jednotkách intenzivní péče je 133 lidí.

Nejvíce pozitivně testovaných hlásil v uplynulém dni Trenčínský kraj (750) následovaný Prešovským krajem (560). Naopak Bratislavský kraj má 326 nově nakažených, což je nejméně ze všech slovenských regionů.

Pandemická komise vlády tento týden navrhla slovenskému kabinetu co nejdříve znovu fakticky zakázat vycházení s výjimkami, jako například na cestu do práce, do školy, pobyt v přírodě či na nákup do nejbližší prodejny. Podobné výrazné omezení platilo před zmíněným plošným otestováním obyvatel, které se uskutečnilo na přelomu října a listopadu.

Počty nových případů koronaviru na Slovensku po předchozím poklesu stoupají v posledních zhruba třech týdnech. Úřady v reakci rozšířily karanténní omezení, na jejichž základě restaurace nesmí nově podávat jídlo nejen ve svých vnitřních prostorech, ale ani na terasách. Výdej stravy přes okénko zůstal povolen. Od příštího týdne zase budou ubytování v hotelech a návštěva lyžařských středisek podmíněné negativním testem. Ještě před Vánocemi budou muset uzavřít prodejny s výjimkou obchodů s nabídkou základních potřeb a prodlouženy budou školní vánoční prázdniny.

Německo hlásí dalších 28.438 případů koronavirové nákazy

Německo hlásí 28.438 nových případů koronavirové nákazy za uplynulých 24 hodin. Institut Roberta Kocha (RKI) také uvádí, že zdravotnické úřady nahlásily dohromady 496 nově zemřelých s covidem-19. Obě čísla jsou o něco nižší než ta páteční, která byla za celou dobu pandemie dosud nejvyšší.

V pátek RKI hlásil rekordních 29.875 nově diagnostikovaných případů koronavirové infekce a 598 souvisejících úmrtí. Minulou sobotu přibylo do německých statistik 23.318 nově infikovaných a 483 úmrtí.

Rostoucí tendence počtů zemřelých následuje po strmém nárůstu počtu nově nakažených. Celkový počet lidí, kteří zemřeli v souvislosti s koronavirovou infekcí, tak už v Německu dosáhl 21.466. Dohromady byl koronavirus SARS-CoV-2 zachycen u 1,300.516 testů. Mezitím se odhadem 957.500 nakažených opět uzdravilo.

Celoněmecké reprodukční číslo je nyní podle pátečních údajů RKI 1,11, což znamená, že 100 infikovaných v průměru nakazí dalších 111 lidí. Teprve v případě, že reprodukční číslo je delší dobu pod hodnotou jedna, začíná epidemie ustupovat.

Kvůli negativnímu vývoji jednotlivé spolkové země zpřísňují protiepidemická opatření a v neděli mají německá kancléřka Angela Merkelová a premiéři jednotlivých spolkových zemí jednat o jejich koordinovaném celonárodním přitvrzení. Ve hře je například uzavření některých obchodů nebo škol.

Jižní Korea hlásí nejvyšší denní přírůstek nakažených

Jižní Korea hlásí za posledních 24 hodin nejvyšší denní přírůstek nakažených od ledna, kdy epidemie v zemi vypukla. Covidem-19 onemocnělo 950 lidí, uvedla s odkazem na tamní úřady agentura Reuters. Od začátku epidemie se ve zhruba 52milionové zemi koronavirem nakazilo 41.736 lidí, z nichž 578 s covidem-19 zemřelo.

Více než 70 procent nakažených je ze Soulu nebo z jeho blízkého okolí. Země od úterý zpřísnila protikoronavirová opatření, poprvé omezila otevírací dobu restaurací a mnohých dalších podniků.

Jižní Korea nyní prochází třetí vlnou koronaviru, v posledním týdnu denně přibývá přes 600 nakažených. Větší část léta jich přitom díky masivnímu testování a karanténám, které umožnily vyhnout se plošným uzávěrám ekonomiky, bývalo za den méně než 50. Zdravotnické úřady už dříve vyzvaly obyvatele, aby Vánoce a příchod Nového roku oslavili on-line, bez fyzického setkání

(čtk)