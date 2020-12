Ilustrační FOTO - Pixabay

Skóre PES stouplo na 71, v sobotu přibylo 3655 případů covidu

Rizikové skóre PES opět stouplo, o dva body na 71. Už týden zůstává ve čtvrtém stupni rizika, který je vymezen 61 až 75 body. Pět krajů má ale skóre na úrovni pátého stupně. Za dalším zhoršením skóre o dva body je mezitýdenní nárůst počtu nových případů v seniorské populaci. V sobotu laboratoře v Česku odhalily 3655 nakažených koronavirem, což je o víkendovém dni nejvíce od 14. listopadu. Pozitivních byla čtvrtina testů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Do statistiky přibylo také 85 úmrtí, celkem už s onemocněním covid-19 zemřelo 9535 lidí. V nemocnicích bylo v sobotu 4111 nakažených, o 279 méně než v pátek, ve vážném stavu je 548 z nich. Od března laboratoře v ČR odhalily 579.079 nakažených, přes 504.000 se už vyléčilo. Aktuálně je v zemi s potvrzenou nákazou téměř 65.000 lidí, většina má lehký průběh.

Za dalším zhoršením skóre o dva body je mezitýdenní nárůst počtu nových případů u seniorů za posledních 14 dní na 100.000 obyvatel 65+. Ve čtvrtém stupni rizika je skóre od minulé neděle, kdy stouplo na 62 bodů. V pracovních dnech se pak index držel na 64 bodech a v sobotu se zvýšil o pět bodů kvůli růstu reprodukčního čísla na 1,2. To udává průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v pátek na tiskové konferenci podotkl, že pokud by reprodukční číslo narostlo na hodnoty nad 1,2, čeká nevyhnutelně eskalaci. V takovém případě by podle něj nově nakažených do konce prosince bylo asi 198.000. Zatím jich laboratoře v posledním měsíci roku potvrdily téměř 56.000.

Česko se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostává ve vývoji epidemie koronaviru znovu do složité situace. Průměrný počet nových případů za den od posledního týdne vzrostl o osm procent, v předchozích týdnech přitom klesal či stagnoval. V zemi přitom dál platí třetí stupeň rizika. Blatný ale v pátek na tiskové konferenci řekl, že v pondělí navrhne vládě přechod do čtvrtého stupně. Současná opatření se tak zpřísní, pravděpodobně od druhé poloviny nebo konce příštího týdne.

V současné době se podle dat ministerstva zdravotnictví nákaza šíří nejvíce na Chrudimsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel 485 případů covidu-19. Následuje Havlíčkobrodsko a Kroměřížsko s 478 případy na 100.000 obyvatel za poslední týden. Skóre PES je nejvyšší ve Zlínském kraji, kde dosáhlo 81 bodů. To už je nejvyšší pátý stupeň pohotovosti, který je vymezen 76 až 100 body. V něm se aktuálně nachází pět krajů, vedle Zlínského je to Královéhradecký, Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Naopak nejnižší je index PES v Praze a Karlovarském kraji, a to na 51 bodech, což odpovídá třetímu stupni.

(čtk)