Ilustrační FOTO - Pixabay

Většina domovů pro seniory nestíhá testy návštěv, ukázal průzkum

Více než polovina domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nedokáže zajistit testování návštěv antigenními testy. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), kterého se zúčastnilo téměř 200 zařízení v Česku. Radiožurnálu to řekl prezident asociace Jiří Horecký. Důvodem byl podle něj v 90 procentech nedostatek personálu. Lidé mohou své blízké v domovech opět navštěvovat od minulé soboty, potřebují k tomu ale negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než dva dny.

Personál v domovech seniorů nemá podle Horeckého na testování čas. "Je tam stále nějakých 1700 nemocných pracovníků pozitivních na covid. Počet zdravotního personálu je dán objemem ošetřovacích úkonů. Nikdo nemá příliš mnoho zdravotních sester navíc. To znamená, že testují zařízení, která jsou zpravidla větší a mají větší počet personálu," řekl.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Zájem o návštěvy není podle šéfa asociace tak velký, jak očekávali. Ve zhruba 70 procentech jde o pět až deset návštěv denně. U domovů se zvláštním režimem, kde jsou lidé trpící demencí, je to 80 procent. "To znamená drtivá většina návštěv je do počtu pět až deset," doplnil. Za nižším zájmem vidí tři důvody. Podle něj se část lidí z principu testovat nechce, část lidí se i u antigenního testu bojí, že by mohli ohrozit svého blízkého, protože spadá do ohrožené skupiny, a někteří čekají na celoplošné testování.

To bude spuštěno 18. prosince. Horecký proto očekává, že zájem o návštěvy stoupne. "Čekáme nápor, protože obecně bez pandemie se sekvence návštěv zvyšovala těsně před vánočními svátky a pak po Vánocích. Tady je to ještě posíleno tím, že testy budou zdarma," uvedl.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb pro seniory byly zakázané od 9. října, někde se lidé vídali přes sklo nebo měli videohovory. Od minulé soboty je podmínkou pro návštěvu test a respirátor třídy FFP2.

Na podzim se podle asociace nakazilo 12.000 obyvatel domovů pro seniory. Celkem jich v nich pobývá zhruba 65.000. Od poloviny listopadu měly domovy povinnost klienty testovat antigenními testy, zhruba týden trvá dál už jen testování zaměstnanců. Test musejí podstoupit jednou za pět dní.

Vrchol epidemie byl v těchto zařízeních kolem poloviny listopadu, kdy bylo nakažených asi 5000 klientů a 3000 zaměstnanců. Mnohá zařízení kvůli nedostatku personálu musela povolat dobrovolníky nebo vojáky.

(čtk)