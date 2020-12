Ilustrační FOTO - Pixabay

Austrálie sčítá koaly, používá k tomu drony, psy i trus

Člověk by si mohl myslet, že najít medvídky koala a sečíst je je snadné. Jsou velcí, jsou huňatí a prakticky se nehýbou, protože spí 20 hodin denně. Ale není tomu tak, píše New York Times. "Právě proto, že se nehýbou, je velmi těžké je zaměřit," říká Desley Whissonová, ekoložka z Deakinovy univerzity v australské Viktorii.

V listopadu vláda oznámila, že dá dva miliony australských dolarů (32,5 milionů korun) na financování auditu výskytu tohoto druhu a použije k tomu nové metody. Sčítat se bude za pomoci dronů hledajících teplo, detektorů zvuku nebo psů. Statistici si také obují turistické boty a vydají se na průzkum do míst, kde koalové bývají, hledat je budou i za pomoci stopování koalího trusu.

V roce 2016 se vědci domnívali, že v Austrálii žije více než 300.000 koalů. V polovině roku 2019 Australská nadace koalů odhadla, že již je v zemi méně než 80.000 a mohlo by jich být dokonce i jen 43.000. Strach o koaly zesílil za loňských požárů. Studie Světového fondu na ochranu přírody vyčíslila, že při požárech asi 61.000 koalů zemřelo, bylo zraněno nebo muselo opustit místo, kde žilo.

Tato zvířata ale byla v ohrožení ještě předtím, než jejich populaci zdecimoval oheň. Podle vědců a ochránců přírody přicházejí kvůli odlesňování zvířata o své přirozené prostředí a jsou nucena se přibližovat k městské zástavbě, kde je může například srazit auto nebo zakousnout pes. Nedávno se jeden koala ukryl na vánočním stromku australské rodiny. Vystresovaní koalové jsou pak podle vědců náchylnější ke smrtelným chorobám.

Poslední celostátní sčítání proběhlo v roce 2012 a to pouze formou odborného odhadu. V některých státech byly odhady jednotlivých odborníků velmi odlišné, od 33.000 do 153.000.

"Přes veškerou pozornost, kterou koalům věnujeme, nám vědci říkají, že nemají dostatek údajů o tom, kde populace žijí, jak se jim daří a jak jim nejlépe pomoci se zotavením po požárech," uvedla ministryně životního prostředí Sussan Leyová.

Při předchozím sčítání vačnatců lidé jen chodili po lese a počítali zvířata, která viděli. Když je však koala vysoko na stromě, ukrytý v listí, pouhým okem ho velmi snadno přehlédnete, říká Desley Whissonová.

Vzhledem k tomu, že se jedná o Austrálii, cesta do buše kvůli sčítání koalů s sebou přinese také střety s hady a dalšími tvory, což snižuje schopnost soustředit se na samotné sčítání. Vědci se proto rozhodli použít nové metody. Pátrací psi umí vystopovat jak samotné koaly, tak jejich trus. Samci v době páření slézají ze stromů dolů a nahrávací zařízení připravené v okolí dříve nalezeného trusu pak koaly může zaznamenat.

Ve vzdálených a těžko dostupných terénech se sčítáním pomohou drony s termokamerami. Tato metoda je vhodná jen v zimě, protože jindy srst koaly tak dobře izoluje, že by z nich nevyzařovalo dost tepla pro zaměření. Pokud se budou všechny tyto metody používat zároveň a správně, chyba při sčítání by podle Whissonové neměla překročit deset procent.

V příštím roce by se podle mluvčího ministerstva životního prostředí mělo uskutečnit národní setkání, které projedná nejlepší způsob sčítání. Minulý týden 23 organizací v otevřeném dopise požádalo vládu, aby důsledněji chránila přirozené prostředí těchto zvířat. "Koalové nemohou čekat na národní statistiku o svém počtu. Už nyní se rozhoduje o jejich osudu," píše se v dopise.

Některé organizace na ochranu přírody již vzaly věc do vlastních rukou. Světový fond pro ochranu přírody má ambiciózní cíl zdvojnásobit populaci koalů ve východní Austrálii díky dronům, které by do buše vysely desítky tisíc semen stromů eukalyptu. Pomohlo by to obnovit krajinu zničenou požáry a listy stromu jsou pro koaly přirozeným úkrytem. Organizace také vytvořila fond, který podporuje místní vlastníky půdy, aby stavěli pro koaly útočiště.

(čtk)