Čech má v pondělí chytat za rezervní tým Chelsea

Rok a půl po konci kariéry by měl fotbalový brankář Petr Čech podle webu The Athletic v pondělí nastoupit za rezervní tým Chelsea v londýnském derby s Tottenhamem. Osmatřicetiletý plzeňský rodák, který v klubu působí jako poradce sportovního a technického úseku, se rozloučil s aktivní dráhou loni v květnu. V říjnu ho ale "Blues" dopsali na soupisku pro anglickou ligu.

Podle The Athletic hraje pro Čechův pondělní start roli několik faktorů. Fin Lucas Bergström nastoupil v sobotu za tým do 18 let a v klubu nechtějí, aby v rozmezí 48 hodin chytal dvě utkání. Chorvat Karlo Žiger je zase součástí "bubliny" A-týmu. V Chelsea působí ještě Francouz Sami Tlemcani, který ale z neznámého důvodu nebyl k sobotnímu ani pondělnímu zápasu nominován.

Petr Čech. FOTO - Wikimedia commons

Čech s A-týmem, který vede jeho bývalý spoluhráč Frank Lampard, pravidelně trénuje. Chelsea ho na soupisku zapsala kvůli pandemii koronaviru. "Viděli jsme, že týmy musely dávat pozitivní hráče do izolace. Samozřejmě v současnosti máme brankářů dost, ale člověk nikdy neví. Tím, že bylo místo na soupisce a já jsem coby nouzová varianta připraven, tak jsme se tak rozhodli. Každopádně doufáme, že to nebude potřeba," řekl Čech v říjnu pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Po konci fotbalové kariéry Čech několikrát chytal za Guildford v nižší anglické hokejové soutěži.

Nejúspěšnější období kariéry prožil Čech právě v Chelsea. Vyhrál s ní Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát Premier League, čtyřikrát Anglický pohár a Superpohár a třikrát anglický Ligový pohár. Kariéru zakončil v Arsenalu.

(čtk)