Další atentát na Íránce a evropské mlčení

Nejnovější atentát na náměstka Íránského ministra obrany provází významné evropské mlčení… Proto se okolnosti kolem této tragické události rozhodlo okomentovat i Velvyslanectví Íránské islámské republiky v ČR.

Dne 27. listopadu byl Mohsen Fachrízádeh, vedoucí výzkumu a inovací ministerstva obrany Íránské islámské republiky, během předem naplánovaného útoku zavražděn několika kulkami a zemřel.

Typ a složitost teroristické operace od samého začátku ukazovaly prstem viny na izraelský režim, konečně i izraelský list Jedi‘ot achronot připustil, že Izrael hrál roli při atentátu na Fachrízádeha. A rovněž New York Times se pustily do správné spekulace o izraelském spiknutí ve věci tohoto atentátu. Bohužel musíme uznat, že státem sponzorovaný terorismus (State Sponsored Terrorism) v posledních letech roste…

Důležitá otázka je, jaké je skutečné postavení jednotlivých zemí v boji proti terorismu? Zdá se, že všechny země odsuzují terorismus, ale v praxi nás lživé a pokrytecké politiky některých zemí vedou k názoru, že mnoho mezinárodně uznávaných norem podléhá dvojím standardům pod vlivem politikaření jednotlivých zemí.

Dvojí standardy

Představte si, co by se stalo, kdyby náměstek ministra obrany jiné země, která má přátelské vztahy se Spojenými státy, byl zavražděn? Evropská unie, Liga arabských států, OSN a vyšší úředníci většiny zemí světa by jednomyslně odsoudili terorismus a vyzvali k potrestání pachatelů a zločinců, a rozhodně by se konalo mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby prozkoumala rozměry případu, a navíc všechny dostupné zdroje by byly použity k nátlaku proti pachateli.

Ale co se stalo s Íránem ve stejné situaci? Generální tajemník OSN a několik evropských zemí, kteří se k této situaci vyjádřili, požádali všechny strany o zdrženlivost! Co to znamená? Zdá se, že vědí, kdo je pachatelem této teroristické činnosti. Je možné v dnešním světě požádat teroristu o zdrženlivost?!

V těchto dnech je íránský diplomat souzen u belgického soudu, a je (pouze) obviněn (trestný čin dosud nebyl prokázán) z účasti na pokusu o útok na shromáždění odpůrců Íránské islámské republiky. Jak může být spravedlivé, že pouze obvinění z teroristické operace (trestný čin, který dosud nebyl prokázán) může vést ke zrušení diplomatické imunity, ale spáchání teroristické operace a zabití vysoce postaveného úředníka jiného státu by mělo vést pouze k zdrženlivosti?!

Írán od roku 2016 dobrovolně provádí Dodatkový protokol Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a k tomu všechna jaderná zařízení a činnosti v této zemi jsou pod neustálou kontrolou inspekcemi inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tato země za posledních 200 let nenapadla na žádnou jinou zemi, ale naopak hrála klíčovou roli v boji proti terorismu Islámského státu!

Tato země kvůli snaze o nezávislost byla ze strany Spojených států a jejich spojenců podrobena dvojím a diskriminačním politikám. Atentát na íránské úředníky a vědce nejen nepřispívá k regionálnímu míru a stabilitě, naopak rozhodně snižuje šance na diplomacii, což je vlastně to, co tradiční regionální soupeři Íránu chtějí. Bohužel některé evropské země se dostaly do pasti.

Trumpova vina

JCPOA (Jaderná dohoda s Íránem) jako nejlepší a nejúčinnější metoda byla úspěšným příkladem mírového řešení sporů, řešení prostřednictvím diplomacie. Tento diplomatický úspěch ale dostal tvrdou ránu kvůli odchodu Donalada Trumpa z JCPOA 8. května 2018. Trumpův odchod od jaderné dohody a jeho tlak na Evropu, aby uvalila sankce vůči Íránu, z tohoto důvodu skoro znemožnily obchod mezí Íránem a svobodným světem, a dokonce zabrání Íránu s prodejem své vlastní ropy pro humanitární účely, jako je poskytování potravin a léků.

Ale navzdory těmto tlakům Írán dodržoval a plnil všechny své závazky vyplývající z jaderné dohody po dobu jednoho roku, protože cílem Íránu bylo udržet diplomatický kanál naživu. Bohužel íránské poselství nebylo v Evropě slyšet.

Někteří mezinárodní pozorovatelé věří, že Trumpův odchod z Bílého domu a vzestup Joe Bidena oživí JCPOA a posílí diplomacii a Írán také až dosud opakovaně prohlašoval, že Spojené státy se mohou vrátit k JCPOA a ukončit své represivní a kruté sankce.

Jistěže atentát na íránského náměstka ministra obrany byl proveden s cílem sterilizovat šance na diplomacii a je pravda, že všechny svobodné země jsou o tom přesvědčeny, ale otázkou je, proč nereagují a nepostaví se proti takovým teroristickým činům?

Abyste zjistili, kdo hraje roli při destabilizaci Blízkého a Středního východu, musíte věnovat pozornost setkání Benjamina Netanjahu a Muhammada bin Salmána, které proběhlo před několika týdny, a také pohybům šéfa Trumpovy diplomacie Mike Pompea v regionu. Vytvoření nebo šíření krize na Blízkém a Středním východě bude škodlivé pro každého, v té době se ti, kdo zavírají oči před terorismem, budou cítit provinileji. Írán nespadá do pasti takových provokativních činů, ale je si vědom, že mlčení evropských zemí a posílání zdrženlivých zpráv nepomáhají vyřešit tento problém!

(za)