Lídr levice Mélenchon směřuje do 2. kola

Prezidentské volby se budou ve Francii konat v dubnu 2022. Letos již svou kandidaturu ohlásilo pět Francouzů, mezi nimi už v lednu Marine Le Penová. Před půlkou listopadu svůj zájem oznámil Jean-Luc Mélenchon šéf strany Nepoddajná Francie (Le France insoumise). Učinil tak v pořadu nejsledovanější televizní stanice TF1.

Televize to označila za zprávu týdne a Mélenchonovo rozhodnutí komentovala v několika následujících programech. Především se snažila ozřejmit, proč se tento levicový kandidát rozhodl tak brzy. Našla několik důvodů. Především prý se Mélenchon snaží zaplnit místo, které je už nějaký čas volné, místo neformálního vůdce levice.

Socialisté utrpěli po skončení prezidentství Francoise Hollanda tolik volebních porážek, že se stáhli do sebe, řeší vnitřní rozpory. Také nucený prodej sídla v Paříži jim ublížil. Ukázalo se, že si žili na vysoké noze a nadělali spoustu dluhů, museli se se sídlem rozloučit. Preference komunistů se drží mezi dvěma až třemi procenty, Zelení sice dosahují úspěchů v místních volbách, ale na celostátní úrovni příliš aktivní nejsou, a když, tak nešťastně. Jejich letošní kampaň volala po záchraně velryb… V době pandemie měla však taková kampaň logicky nulový ohlas, lidé řešili pro ně závažnější problémy.

Nejzářivější figurou

Mélenchon se tak stal na levici nejzářivější figurou. V prezidentských volbách kandidoval už dvakrát, v roce 2017 získal téměř pětinu hlasů, skončil na čtvrtém místě, ale jen necelá dvě procenta za Le Penovou, a tedy i za postupem do 2. kola volby proti Emmanuelu Macronovi. A právě tam by se rád dostal v příštích prezidentských volbách.

Nynější poslanec, šéf autentické levicové strany, bývalý trockista, komunista, socialista, novinář i náměstek ministra školství, senátor či europoslanec má řečnický talent a zakládá si na tom, že »dovede sjednocovat«.

Pro prezidentskou kampaň vymyslel novinku, která bude vyžadovat měsíce práce, i to je důvod, proč s kandidaturou přišel už nyní. Odmítl obvyklý postup pro získání kandidatury, kdy se kandidát zaručí písemnou podporou 500 veřejně známých osobností, nejčastěji starostů a primátorů. Mélenchon má v plánu spustit internetovou platformu, na které hodlá získat 150 000 podpisů pro svou kandidaturu, aby se mohl nazvat »lidovým kandidátem«. TF1 podotkla, že se sběrem podpisů nebude mít problém, jeho účet na Twitteru vykazuje dva miliony stálých fanoušků.

Mélenchon nezastírá, že vzory nacházel na Kubě v době prezidentství Fidela Castra a ve Venezuele v době prezidentství Hugo Cháveze, ale jen tehdy. V politickém boji současnosti brojí proti koronavirové karanténě, jak ji vyhlásila vláda prezidenta Emmanuela Macrona. Občané jí, podle politikova vyjádření, mají plné zuby. Zastává konkrétně švédský model dobrovolné kolektivní odpovědnosti.

Odmítá honbu na muslimy

Popularitu mezi částí obyvatel si vysloužil i opakovaným odmítnutím »honby na muslimy«. Prohlásil, že ve Francii »pravicové kruhy kultivují nenávist k muslimům a maskují ji sekularismem«. Nezapomněl přitom zdůraznit, že on sám se narodil v Tangeru, ve městě v severním Maroku u Gibraltarského průlivu. »Narodil jsem se ve městě muslimů a žil jsem s nimi v přátelství,« řekl.

Letošní pandemie podle TF1 změnila mnohé, především ekonomiku země. A to prý je třetí důvod, proč Mélenchon přichází s kandidaturou půldruhého roku před volbami. Má velmi dobrou příležitost se vyhranit vůči Macronovi, který také vlastně opustil místo na levici, když v posledních prezidentských volbách, které vyhrál, vystupoval jako »sjednotitel levice a pravice«. Jeho vyjádření v posledních měsících však svědčí o obratu doprava, horlil proti separatistům, islamistům, nelegálním migrantům, lidem, kteří prý zneužívají status běžence i evropským institucím za slabou ochranu hranic. Vše pravicová agenda, kterou ve Francii tradičně rozvíjí strana Marine Le Penové.

Pro Mélenchona se navíc otevírá ekonomické pole. Francouzští ekonomové nepochybují, že ekonomika země se bude vzpamatovávat z pandemie pomalu a že nejbolestivější období vysoké nezaměstnanosti a nízkých platů dosáhne sice vrcholu během prezidentské kampaně, ale začíná už teď.

Pátá republika se přežila

Mélenchon do kampaně hodlá vstoupit s požadavkem změny ústavy, tvrdí, že Pátá republika se přežila, je třeba založit Šestou, a to právě novou ústavou, která by sloužila národu, a ne institucím moci.

(pe)