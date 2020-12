Na summitu vystoupil i čínský prezident Si Ťin-pching, který ohlásil závazek snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého v poměru k HDP o 65 % oproti roku 2005. FOTO - Wikimedia commons

Šéf OSN apeloval na politiky

Generální tajemník OSN António Guterres v sobotu na klimatickém summitu pořádaném Británií apeloval na světové lídry, aby ve svých zemích vyhlásili stav klimatické nouze a pomohli tak urychlit kroky, které by zabránily katastrofálním důsledkům globálního oteplování.

»Lze vůbec ještě popírat, že čelíme mimořádné nouzové situaci? Proto tu nyní lídry na celém světě vyzývám, aby vyhlásili stav klimatické nouze do té doby, než jejich země dosáhnou uhlíkové neutrality,« řekl šéf OSN. Upozornil i na fakt, že peníze investované do zotavení ekonomik poznamenaných pandemií stále častěji míří do odvětví spojených se spotřebou fosilních paliv a ne tam, kde se využívají obnovitelné zdroje energie. »Je to nepřijatelné. Biliony dolarů, které jsou třeba na zotavení po pandemii, jsou peníze, které si půjčujeme od budoucích generací. Nemůžeme tyto zdroje využít k tomu, abychom dál pokračovali v krocích, které zatíží příští generace břemenem dluhu na zničené planetě,« dodal.

Na jednodenním virtuálním summitu vystoupilo 70 šéfů států a vlád z celého světa. S napětím se čekalo zejména na projevy státníků z Indie, Japonska a Číny, tedy zemí, které patří k velkým producentům emisí. Zástupce USA mezi vystupujícími nebyl, zvolený prezident USA Joe Biden ale potvrdil, že se USA pod jeho vedením opět připojí k pařížské klimatické dohodě. »Sjednotíme svět, abychom dokázali výrazněji a rychleji pokročit vpřed a rázně řešit klimatickou krizi,« napsal. Čínský prezident slíbil do 10 let snížení emisí oxidu uhličitého v poměru k HDP o 65 %. Do roku 2030 by podle něj mělo 25 % spotřebované energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Indický premiér Naréndra Módí řekl, že jeho země do roku 2022 zvýší kapacitu obnovitelných zdrojů na 175 gigawatt, do roku 2030 by to mělo být už 450 gigawatt. Podle něj je Indie na dobré cestě ke splnění závazků vyplývajících z pařížské klimatické dohody, přijaté před pěti lety. Ambicióznější chce být i nejmenší stát světa - Vatikán. Papež František na summitu slíbil, že církevní stát bude mít do roku 2050 nulovou uhlíkovou stopu.

(čtk)