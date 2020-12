Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Ať ČSSD klidně odejde…

ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se poradí, jak dále postupovat. »Položit« vládu v současné době by prý bylo nezodpovědné. Od ANO přišla reakce v podstatě shrnutelná do tří slov: Tak ať jde…

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce v České televizi kvůli sporu o tzv. daňový balíček označil za legitimní diskusi o předčasných volbách, které by se tak mohly vrátit k dřívějšímu termínu na přelomu jara a léta. »Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat tu vládu v současné situaci považuju za nezodpovědné. Pak se poradíme, co dál,« řekl Hamáček.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na jeho slova napsal, že sociální demokracii ve vládě nedrží a pokud má se svou účastí v menšinovém kabinetu problém, může odejít a přestat o tom donekonečna mluvit. »Odchodu sociální demokracie z vlády rozhodně nebráníme. Nouzový stav zvládneme i bez jejich účasti ve vládě,« napsal Babiš. Dodal, že vztahům ve vládě by naopak prospělo, kdyby někteří členové ČSSD »konečně přestali s vyvoláváním neustálých konfliktů«.

V sociální demokracii debata o odchodu z vlády zintenzivnila zejména v poslední době kvůli sporu o podobu tzv. daňového balíčku, který počítá mimo jiné se zrušením superhrubé mzdy a změnou daňových sazeb. Hamáček ve Sněmovně předložil vlastní návrh, záměr ANO nakonec podpořili poslanci ODS, KSČM a SPD. »To, že se nám poprvé nepodařilo zabránit pravicovým experimentům, ke kterým hnutí ANO čas od času mělo tendenci, to je vážný signál, protože peníze budou chybět těm nejpotřebnějším,« řekl ke koaličnímu sporu Hamáček.

ČSSD podle něj ve Sněmovně nepodpoří senátní změnu daňového balíčku, ani původní návrh. Mimo jiné i o tomto tématu jednal v týdnu s prezidentem Milošem Zemanem. Zopakoval, že prezident je připraven vetovat původní návrh, protože mu vadí, že neobsahuje omezení platnosti změny daňových sazeb na dva roky. Podle Hamáčka prezidentovi vadí i další »detailní« věci. Zda Zeman podpoří senátní verzi, Hamáček neví.

Hamáček poukázal na to, že návrh na předčasné volby by potřeboval dosažení širší shody ve Sněmovně, protože s jejím rozpuštěním musí souhlasit nejméně 120 poslanců. Návrat voleb k dřívějšímu termínu na přelom jara a léta by nové vládě umožnil snadnější přípravu rozpočtu na příští rok.

Nečekat do pátku

Hamáček dále řekl, že by s přechodem opatření do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES) nečekal do pátku, ke změně by podle něj mělo dojít nejpozději ve středu. O přechodu na vyšší stupeň systému bude v pondělí rozhodovat vláda. Hamáček také řekl, že bude nutné odškodnit živnostníky. Líbí se mu rakouský scénář, byl by pro odškodnění minimálně ve výši 80 procent loňského obratu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden avizoval, že kvůli horšící se epidemické situaci v pondělí vládě navrhne přesun do vyššího stupně protiepidemického systému. Řekl, že lidé budou mít čas se na přechod připravit. Podle Hamáčka by to mělo nastat nejpozději ve středu. Zdůvodnil to obavou z aktuálních čísel. »Já bych otevřeně řečeno do pátku nečekal, protože mě ten nárůst čísel děsí,« řekl. Poukázal na zkušenost ze září. »Jakmile to chytne exponenciálu, tak máme v lednu obrovský problém,« řekl s tím, že jde pouze o jeho názor.

Přechod do vyššího stupně by podle PES znamenal opětovné uzavření restaurací a služeb. Podle Hamáčka bude vláda jednat o jejich odškodnění. »Pokud máme vůbec dát těm lidem zejména v gastrobyznysu a dalších nejvíce zasažených oblastech nějakou naději, tak jim prostě musíme nabídnout odškodnění,« řekl. Měla by být podle něj minimálně ve výši 80 procent obratu z loňského roku.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v televizi Prima řekl, že vše nasvědčuje tomu, že vláda v pondělí zpřísnění schválí. Hotely a restaurace by pak musely podle Havlíčka zavřít ke konci týdne, obchody a služby by mohly dále fungovat. Pokud budou muset stravovací podniky i hotely zavřít, budou podle Havlíčka náhrady »velmi slušné«.

Hamáček se také omluvil za zmatky s kritizovaným vládním usnesením ohledně prodeje nápojů z restaurací a jejich výdejových okének. Bude podle něj třeba jej upravit jiným způsobem.

