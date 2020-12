Kandidátka KSČM získala 100 procent

Ve čtyřech obcích si lidé v sobotu zvolili nová zastupitelstva. Volební účast dosáhla 61,27 procenta. Ve Vracovicích na Znojemsku získala KSČM 100 procent hlasů. Dnes výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

Lidé si v sobotu nové zastupitele volili také v obcích Lážovice na Berounsku, Bynovec na Děčínsku a Vražkov na Litoměřicku. Počet zastupitelů v nich klesl pod zákonem stanovený počet, nebo se zvolená zastupitelstva rozpadla.

Nejvyšší zájem voličů byl v Bynovci s účastí 74,10 procenta. O 26 mandátů se v nových volbách ucházelo 64 kandidátů, z toho 26 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 46 let, nejstaršímu je 68 let, nejmladšímu 29 let.

Ve Vracovicích přišlo volit 42,5 procenta lidí. Ve volbách podala kandidátku jen Komunistická strana Čech a Moravy, získala tedy 100 procent hlasů. Zastupitelstvo v obci se 400 obyvateli je sedmičlenné.

V minulých volbách kandidovala tři uskupení – vyhrála KSČM se třemi zastupiteli, stejně jako druhé Za Vracovice. Nejvyšší počet hlasů tehdy získal starosta Karel Slabý (Za Vracovice) společně s Miloslavou Zachovou (KSČM), dosavadní místostarostkou. Posledním zastupitelem byl Radek Balík (Pro Vracovice), který posléze sehrál významnou roli…

Obec vedl donedávna už druhé volební období Karel Slabý. »Měl ale několikaletý spor s jedním ze zastupitelů, který na něj podal trestní oznámení. V souvislosti s těmito událostmi v červnu pan starosta odstoupil stejně jako všichni zastupitelé zvolení za jeho uskupení, týkalo se to také náhradníků. Nové volby tak byly nezbytné,« vysvětlila situaci Zachová. Ta získala nejvíc hlasů i nyní.

Velký zájem byl o volby ve dvou obcích v Ústeckém kraji. Ve Vražkově účast překročila 64 procent, v Bynovci 74 procent. Ve Vražkově zvítězilo sdružení ZaRegion vedené dosavadní starostkou Jaroslavou Smetanovou, získalo skoro 39 procent a bude mít tři mandáty. Na druhém místě je SNK Evropští demokraté, které obdrželo téměř 35 procent a bude mít dva mandáty stejně jako třetí ANO s 26 procenty. V roce 2018 byla volební účast ve Vražkově 36 procent, tehdy jedinou kandidátku sestavila ČSSD. V Bynovci se o přízeň voličů ucházela tři hnutí. Zvítězilo uskupení I nadále rozvíjet obec dosavadní starostky Petruše Zahradníkové, které získalo 46,45 procenta hlasů, bude mít tři mandáty. Po dvou obdrželo Za soudržnost obce a SPOLEČNĚ PRO OBEC.

V Lážovicích se zhruba stovkou obyvatel se volby konaly, protože jedna z dosavadních zastupitelek se z obce odstěhovala a obec tak neměla potřebný počet zastupitelů. Kandidátku podalo pět lidí bez stranické příslušnosti a všichni se stali novými zastupiteli. Nejvyšší počet hlasů získal dosavadní starosta Jiří Budil. V novém zastupitelstvu usedne také nynější místostarostka Jitka Karmazínová a zastupitel Lukáš Veselý.

Nové či opakované volby do obecních zastupitelstev se v letošním roce v České republice uskutečnily celkem čtyřikrát.

(zku)