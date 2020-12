Rozhovor Haló novin se sociologem Lubomírem Vackem

Opět manipulace s veřejným míněním

V listopadu nám média, především však Česká televize, která také byla objednavatelem, představily výsledek průzkumu volebních preferencí od společnosti Kantar. Její »poznání« se značně liší, pokud jde právě o volební preference, od výsledků jiných sociologických pracovišť. Proč tomu tak podle vás je?

Agentura Kantar, dříve i jinak nazývaná, je delší dobu proslulá svými výsledky, tedy výsledky z výzkumů veřejného mínění, a to tím, že údaje zejména o politických otázkách, nejen o volebních preferencích, se v mnohém liší od dat z jiných agentur. Ta odchylka je směrem doprava, tedy ve prospěch názorů pravicově orientovaných.

Proč tomu tak je? Z několika důvodů. Především proto, že organizace Kantar je zřetelně orientovaná ve prospěch pravicové politiky. Jinak by agentura změnila svoje postupy i metodiku práce a vazbu na zpravodajství České televize.

Nemohu za to, ale myslím si, že tu je i jiné vysvětlení. Že jde o snahu vsugerovat voličům prostřednictvím takového průzkumu, aby z obavy, že jejich hlas vlastně bude ztracen, budou-li volit např. komunisty či sociální demokraty, tyto subjekty nevolili. A proto ať dají hlas třeba nečitelným Pirátům nebo protiemigračním okamurovcům…

Nechci hodnotit celkové zaměření agentury Kantar. Fakta však dokazují, že výsledky jejích výzkumů nejsou z hlediska levo-pravicových názorů stejné jako ostatních agentur. Opakuji, že Kantar spíše nadsazuje ve prospěch pravicových tendencí. A to je manipulace, vsugerování, ovlivňování. Samozřejmě, i pokud jde o rozhodování voličů, komu dát svůj hlas při volbách. Upozorňuji, že někteří sociologové v poslední době poukazují na fakt, že výzkumné agentury se stávají stále více součástí politického marketingu.

Do jaké míry takové průzkumy, jaké vytváří agentura Kantar, občany opravdu ovlivní?

Každé výsledky výzkumu veřejného mínění ovlivňují veřejnost, tedy mají manipulační charakter. To už říkal nestor výzkumů veřejného mínění George Gallup. Jde ovšem o to, koho ovlivňují a jak. Jsou lidé, na něž výsledky výzkumů vůbec nepůsobí, je jich, odhaduji, asi třetina. Jsou ovšem také občané, kteří výzkumům věří jen zčásti, těch je nejvíce, a někteří jim podléhají zcela. Mám za to, že výsledky výzkumů politického charakteru, a tedy i volebních preferencí, ovlivňují právě občany politicky labilnější. V každém případě vliv tady je, někdy větší, někdy menší. Liší se podle zaměření a obsahu dotazů a podle cílové skupiny občanů přijímající informace.

Také jiné agentury dělají podobné průzkumy. Které, podle dosavadních zkušeností, se svými výsledky blíží nejvíce k dosažené skutečnosti, a jsou tedy nejvíce důvěryhodné?

Tradičně agentury STEM, Factum a Centrum pro výzkum veřejného mínění, které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR. Mají stabilizované a reprezentativně rozložené tazatelské sítě, mají organizační zkušenosti, výsledky jejich výzkumů se velice blíží skutečnosti. Současně v ČR z větších organizací působí agentura SANEP, která užívá jinou metodu sběru dat, tedy zjišťování názorů. Nikoli prostřednictvím tazatelských sítí, ale přímým elektronickým kontaktem na desítky tisíc občanů. Z nich pak vybírá a reprezentativně zpracovává data. Mám za to, že tento způsob získávání údajů je smysluplný a má perspektivu.

Nemohu si pomoci, ale společnost Kantar, podle mého, plní zadání jistých politických subjektů. Necítíte to také tak?

Ano, nejenom to pociťuji, ale jsem přesvědčen, že Kantar je součástí politického marketingu. Ostatně úzká spolupráce a uzavřené smlouvy s ČT to dokazují. Je to typický příklad propojenosti výzkumného a mediálního subjektu. Mohou ujišťovat o správnosti výsledků, jak chtějí, politická orientace je patrná. Ale ČT o dokazování ani nestojí.

Dlouho sociologie nebyla brána za vědu, ale za politiku. Situace se u nás ve prospěch vědy v osmdesátých letech změnila. Nyní, tak mně to alespoň připadá, se zase úplně překlopila na stranu politiky. Co vy na to?

Sociologie jako společenská věda měla a má v sobě nutně politický náboj. Její poznatky jdou velice snadno překroutit doprava, anebo také doleva. Tento zápas bude mít dlouhodobé trvání. Bude to zápas o materialistickou podstatu sociologie jako klíčový pilíř poznání společnosti. Současné sociologické školy se podstatou sociologie a také jejími politickými aspekty příliš nezabývají. Jejich soudobé zaměření, zejména fenomenologické, vede do deformovaného pohledu na společnost, v níž hrají úlohu hlavně peníze, a pak láska, svoboda a demokracie.

Jaké poučení bychom si my, a také politici, měli z takových průzkumů vzít pro svou práci?

Poučení z průzkumů? V první řadě ponaučení, že jsou důležitým a nenahraditelným zdrojem informací o dění ve společnosti. Umožňují poznat názory různých sociálních skupin obyvatelstva tak jako žádný jiný způsob.

Na druhé straně počítejme s tím, že výsledky výzkumů mohou být zkreslené, že zásahem zadavatele nebo nízkou kvalitou tazatelských sítí či špatnou interpretací dat může dojít k chybám. Vůbec si nemyslím, že by výzkumníci jednoduše přepisovali například procenta preferencí jednotlivých stran. Nicméně zkušenosti a poznatky z praxe ukazují, že výzkumy poskytují i v této podobě důležitý zdroj pro zjištění názorových trendů. Přihlížejme k výsledkům výzkumů s poněkud větší důvěrou, ale i s obezřetností.

Jaroslav KOJZAR