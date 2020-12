Vládní přetahovaná

Tak jak, pánové? Koalice ANO a ČSSD v poslední době stojí na vratkých základech. ČSSD ústy předsedy Hamáčka sděluje, že ve vládě zůstane po dobu nouzového stavu a pak se poradí, jak dál. Premiér reaguje rychle: Poradíme si i bez ČSSD. Systém PES je poněkud opomíjen a počáteční nadšení je pryč. Premiérovi se nelíbí provedení inzerátu ministerstva zdravotnictví. Vláda řeší prodej piva a kávy a lidé se nestačí divit. Nepomáhá ani tolik oblíbená červená mikina ministra Hamáčka.

Pravice tvoří koalice a čeká na svou příležitost. Koneckonců vládní chyby jí nahrávají na smeč. Parlamentní volby jsou za pár měsíců, boj o moc začal. Demonstrace v Brně opět nedodržela rozestupy a účastníci většinově ani nepoužívali roušky. Proč k tomu mlčí příslušné orgány, je nepochopitelné. Raději se zakáže čepovat pivo přes ulici nebo se venku napít kávy.

Lidem docházejí peníze, zdravotníci opět deklarují nárůst koronaviru. Některým nemocnicím chybějí finance. Vláda by měla urychleně zvážit, jak finanční zdroje účelně použít. Peníze, které hodlá použít na armádní nákupy techniky, by v současné době měly sloužit především lidem, živnostníkům a podnikatelům.

COVID-19 dusí chod státu a v této době je nezbytné odložit nákupy u zbrojařských firem. Nejsme ve válce. Přednost mají lidé. Rozporuplné názory jednotlivých vládních představitelů působí značnou nervozitu většiny občanů.

Nechci si myslet, že vrcholní mocní opravdu neumějí připravit jednotné řešení. Systém co krok, to nápad, je to nejhorší, co nás v poslední době potkává. Při vědomí nárůstu onemocnění COVID-19 je takový postup trestuhodný.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny