Přes postel nebo přes »červenou knížku«?

Posluchači České televize, kteří přece jen něco pamatují, si velmi často musejí dávat otázku, zhlédnou-li nějaký historizující pořad, zda sní, anebo žili v jiné době, než je právě kritizována či vyzvedávána na obrazovce. Je tomu tak dodnes téměř denně. Tedy skoro každý den jsou na nás doslova »vrhány« situace, děje a přímo romány, jež staví na hlavu to, co člověk poznal na »své kůži« anebo čeho byl svědkem. Nedívám se pravidelně na ČT, i když také do komerčních televizí už pronikla etapa převypravování, ale přiznávám, že ta »naše veřejnoprávní« zcela jednoznačně vede. I to mé sporadické nahlížení úplně stačí jako svědectví těchto slov.

Tak třeba v pořadu věnovaném 9. prosince Vlastimilu Brodskému se najednou objevila věta o tom, že za »první republiky« se k divadlu mohli netalentovaní »dostat přes postel«, po roce 1948 »přes KSČ«. To první prý bylo »čestnější«, navíc prý oni adepti »prken, která znamenají svět« a »stříbrného plátna« tehdy, před rokem 1939, museli něco umět. Údajně zmíněné myšlenky měl vyslovit sám Mistr Brodský, který začínal svou divadelní a filmovou kariéru v uvedené době, tedy před rokem 1948. Nevím, zda »Bróďa«, jak mu říkávali kolegové ze šatny, něco podobného vyslovil. Mohl. Bývalo módní »mezi kamarády« podobné »bonmoty« vyslovovat, stavěly do pozice odporu nebo neutrála, tedy ve vztahu k režimu. V některých kruzích to dokonce patřilo téměř k povinnému postoji.

Jenže ono to, jako obyčejně, bylo jinak. Po roce 1948, lhostejno, zda počátkem padesátých či šedesátých anebo dokonce sedmdesátých a osmdesátých let, skutečně na jevištích a před kamerami se ocitly nové talenty. V té první vlně Jiřina Jirásková, Stanislav Remunda, Jiřina Švorcová, Vladimír Menšík, Radek Brzobohatý, Luděk Munzar, Milena Dvorská, Ilja Racek, Jiřina Bohdalová, v těch dalších Jana Brejchová, Jana Hlaváčová, Jiří Krampol, František Němec, Olga Schoberová, Vladimír Brabec, Jaroslava Obermaierová, Renáta Doleželová, Rudolf Jelínek, Jaroslav Satoranský, Petr Oliva, Ladislav Mrkvička, v té »po pražskojarové« herci, kteří patří ke sloupům českého divadla a filmu dokonce v době polistopadové, ať již jde o Danielu Kolářovou, Jaromíra Hanzlíka, Tomáše Töpfera, Ladislava Potměšila, Hanu Maciuchovou, Jiřího Lábuse, Pavla Trávníčka, Ivana Vyskočila, Jana Krause, Ivanu Chýlkovou, Veroniku Žilkovou, Martina Stropnického… Jmenuji, pokud jde o předmnichovskou republiku, nejen herečky, ale i herce, protože »ona postel« se sice zřejmě měla týkat většinou právě hereček, ale vlastně… proč ne i herců? Stačí si vzpomenout na jednoho z tehdejších filmových šéfů, který v posteli preferoval především muže. Ale ani ti velcí z oné doby neprocházeli jeho postelí. Pokud jde o tuto věc, tak ho plně rehabilituji.

Někteří z nich byli i členy KSČ, jiní nikoliv. Že by, pokud jde o komunisty, dostávali jen pro ono členství hlavní role a ti druzí nikoliv, je nepravda. Stačí si připomenout herce, kteří hráli hlavní postavy v Třiceti případech…, F. L. Věkovi nebo Cirkusu Humberto.

Úmyslně jsem vyjmul z výše uvedených přehledů ty, kteří pocházeli z rodin známých herců a hereček, jako je Filipovská, Roden, Hrušínští, Štěpánkové, Vydra ad. Ti kromě zděděného talentu a rodinné výchovy mohli mít jistý náskok, a proto s nimi režiséři už předem počítali. Ti by nebyli takovým výrazným argumentem. Ale vraťme se k těm, kteří se politicky angažovali. Stával se opak. Bývali často, ač měli nemalý talent, v rolích opomíjeni. Zvláště pak po Listopadu, v němž ti z jejich za socialismu často hrajících kolegů dokonce velmi angažované role – nebudu je opět jmenovat – křičeli do světa: »Nejsme jako oni.«

Jaroslav KOJZAR