Nechte otevřené penziony!

Švýcarská média už od konce listopadu kritizují plán politiků uzavřít letos v zimě z panických obav před šířením nákazy všechna evropská lyžařská střediska en bloc, který prosazovala především německá kancléřka Angela Merkelová. Švýcarsko i Rakousko by to totiž postihlo hůř než Německo.

Curyšský nedělník Sonntagszeitung tehdy připomněl, že bavorské Alpy nepatří k nejoblíbenějším destinacím lyžařů. Ztráty, které by zákazem lyžování utrpěl německý cestovní ruch, by tak byly aspoň relativně zvládnutelné. To se to potom Merkelové škrtají všechny bílé radosti… »Když politici vědí, že nevědí, co mají dělat, předstírají, že jednají, aniž by cokoli dělali. Ukazují na ostatní, aby odvedli pozornost, trápí malé, aby ušetřili ty velké,« napsal curyšský list. »Zastavila by teď ta samá Merkelová německý autoprůmysl? Ale jistě že ne,« uzavřel trefný komentář.

Podle dalších švýcarských médií činí tamní konfederační vláda dobře, že tlaku německé kancléřky nepodléhá a trvá na otevření lyžařských center. »K obecnému zákazu lyžování není důvod. Ve prospěch tohoto sportu hovoří, že se provozuje venku, kde je riziko slabé,« píší hlavní periodika. Choulostivým aspektům, jako je stravování nebo čekání ve frontách, lze podle Neue Zürcher Zeitung am Sonntag předejít nákupem vstupenek na netu, povinnými rouškami a zákazem pití alkoholu.

Bohužel, česká vláda tak odvážná jako ta švýcarská není. Stejně jako ta polská sice zřejmě nezavře vleky a otevřené lanovky, ale zakáže ubytování na horách v hotelech a penzionech, čímž nejenže zasadí další ránu drobným podnikatelům a živnostníkům, ale i těm vlekařům, protože je jasné, že lyžařů tzv. na otočku bude o svátcích minimum.

Samozřejmě že lze pochopit obavy ministra zdravotnictví a stálého poradce Prymuly, na druhou stranu proč tedy nezavřít jen restaurace a hotely, a nenechat otevřené aspoň penziony a apartmány, kde si ubytovaní zájemci mohou v kuchyňkách vařit sami? Tam by ke zvýšenému kontaktu vládní nařízení ignorujících dovolenkářů a lyžníků zákonitě nedocházelo… Nebo jít na rakouský kompromis, tj. žádat po hostech hor negativní test.

To bychom ale asi po našich volených zástupcích a odbornících chtěli moc. Ono je pohodlnější seknout přes prsty vždycky všechny. A když bude nejhůř, slíbí se nějaké ty kompenzace, protože přece slibem nezarmoutíš, ač z bílých Vánoc nezbude lautr nic. Lyžovat přece můžeme i tak. I když jen s očima přilepenýma k obrazovkám. Děsivá doba!

Roman JANOUCH