Ilustrační FOTO - Pixabay

Převáželi marihuanu do Polska

Dva ze tří mužů, kteří jsou obžalováni z nakupování marihuany v České republice a jejího následného převážení a prodeje v Polsku, u zlínského krajského soudu vinu popřeli. Třetí odmítl vypovídat.

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí polským občanům až 18 let vězení.

V případu jsou stíháni Krzysztof Wojciech Adamiec, Miroslaw Bronislaw Mrowiec a Rafal Grzegorz Suchwalko. Obžaloba se opírá především o výsledky domovní prohlídky bytu v Luhačovicích na Zlínsku, který si Suchwalko pronajal a později jej podle svých slov přenechal k obývání Mrowiecovi, svému švagrovi.

V bytu policie našla téměř 5,5 kilogramu marihuany, ale i vakuovací zařízení nebo fólie. »Vzhledem k tomu, že marihuana má odér, tak aby bylo ztíženo její odhalení. Současně byl nalezen disk s částečně vyzutou pneumatikou, na které byly zajištěny stopy marihuany. Obžaloba se domnívá, že právě pneumatika mohla sloužit jako skryté místo přepravy do Polska, protože auto, se kterým jeden z obžalovaných v tu dobu přijel na území České republiky, nemělo rezervu,« řekl státní zástupce Martin Malůš.

Obžaloba tvrdí, že marihuanu obstarával Mrowiec, a to nejspíše na jižní Moravě. Následně ji vozil do bytu v Luhačovicích, kde ji spolu s Adamiecem a Suchwalkem balili k převozu. Adamiec podle státního zástupce přijížděl do České republiky, předával Mrowiecovi peníze na nákup marihuany a poté ji skrytou převážel do Polska osobním autem. »V období od září 2019 do ledna 2020 bylo zjištěno celkem 17 jízd tohoto vozidla z Polska do České republiky,« uvedl Malůš. Od koho muži marihuanu získávali, se podle něj policistům zjistit nepodařilo.

Suchwalko u soudu řekl, že v bytě chtěl bydlet s přítelkyní z Polska, která za ním do Luhačovic jezdila. Pamatoval si ale jen její křestní jméno, nemá prý ani její telefonní číslo. Poté, co vztah ztroskotal, byt přepustil švagrovi a bydlel na ubytovně, uvedl. Vypověděl také, že Mrowiec vozil do ČR oblečení, jídlo nebo bonbony, které mu pak pomáhal prodávat. Adamiec podle něj přijel do ČR kvůli koupi auta. »Mělo být napsané na mně,« řekl Suchwalko.

Adamiec u soudu přečetl pouze krátké vyjádření, odmítl odpovídat na otázky. Nic podle něj nepotvrzuje, že marihuanu převážel a prodával v Polsku. Uvedl, že společně s Mrowiecem chtěl v České republice založit stavební firmu, což potvrdil i Suchwalko. Mrowiec odmítl vypovídat. Zatímco Adamiec a Mrowiec jsou stíháni vazebně, Suchwalko je na svobodě. Hlavní líčení by mělo pokračovat 25. ledna, na kdy soud plánuje předvolat svědky.

(cik)