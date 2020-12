Ilustrační FOTO - Pixabay

Nemocenská i kompenzace firmám by mohly být vyšší

Trojice ministrů dostala za úkol připravit návrh na případné zvýšení nemocenské kvůli koronaviru. Má to motivovat lidi, aby se nechávali testovat, řekl po včerejším jednání tripartity premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) jsou dvě verze - buď vyšší nemocenská, nebo zvláštní příspěvek pro lidi, kteří mají pozitivní PCR test a dodržují izolaci.

»Je potřeba to řešit, protože zkrátka máme pocit, že lidé se bojí nechat testovat, protože potom zkrátka můžou přijít o peníze. Tři ministři to mají společně připravit do vlády a vláda to bude řešit,« uvedl Babiš. Návrh mají s Maláčovou připravit i ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (oba za ANO).

Maláčová řekla, že minulý týden se debata kupředu neposunula, tak oslovila vedle Schillerové a Havlíčka ještě ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). »My máme na ministerstvu práce předpřipravené dvě verze: buďto vyšší nemocenská, nebo příspěvek za pozitivní test a výpadek nákladů spojených s nemocenskou. Chtěla bych to doladit s kolegy, abychom měli na vládě shodu,« uvedla Maláčová.

V prvních dvou týdnech nemoci vyplácejí nemocným pracovníkům náhrady zaměstnavatelé. Hradí 60 procent základu výdělku. Dávky ze systému nemocenské lidé dostávají až od patnáctého dne. Ve druhém měsíci stonání činí dávka 66 procent a od třetího měsíce 70 procent základu.

Strach z nemocenské

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je neochota lidí nechat se testovat a trasovat »zcela logická«. »Jestliže se stanete nemocným a přijdete o 40 procent svého příjmu, tak tu máte ten ekonomický důvod, obzvláště v této době,« uvedl Středula. Podle odborů by neměla být vyšší nemocenská jen při covidu, ale plošně. »Rozdíl mezi někým, kdo bude mít covid a bude bez příznaků doma, a někým, kdo bude se zápalem plic v nemocnici, bude ten, že ten s covidem má 100 procent a ten se zápalem plic 60 procent. Je možná úvaha o 80 procentech nemocenské,« uvedl odborář.

Maláčová řekla, že nyní se varianty propočítávají a zjišťuje se, kolik by stály a jak by se úhrady poskytovaly. Řeší se případná změna zákona o nemocenském pojištění i to, jak by se zaměstnavatelům dorovnávaly vyšší výdaje. Cestou by mohl být nový příspěvek z programu Antivirus. »Druhá možnost je příspěvek za pozitivní test PCR, když člověk bude doma, vyleží se a bude čerpat nemocenskou,« řekla ministryně. Klonila by se spíš k zavedení zvláštního příspěvku. Podotkla, že otevřená je také otázka motivace živnostníků k testování. Řada z nich totiž nemocenskou nemá.

Antivirus nemůže být nekonečný

Vláda projedná příští týden prodloužení programu Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na něž dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Kabinet bude ještě debatovat o tom, o kolik měsíců by se mělo poskytování podpory prodloužit. Ministerstvo práce tento týden dokončí analýzu, které sektory a kolik peněz z programu čerpají. »Program Antivirus může podle dočasného rámce EU fungovat maximálně rok, tedy do konce března. Tím je dán rámec prodloužení,« uvedla ministryně. Dodala, že Sněmovna by tento týden mohla pokračovat v projednávání návrhu novely s pravidly dlouhodobého kurzarbeitu. Maláčová chce usilovat o zkrácení lhůt, aby před svátky mohl novelu dostat Senát.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda plánovala opatření původně od listopadu, nedokázala se na něm ale shodnout. Termín zavedení odsunula na leden a do konce roku prodloužila program Antivirus. Výsledný vládní model kritizovali zaměstnavatelé, odbory i někteří ekonomové, poslanci k němu navrhli desítky změn. Ministerstvo práce připravilo ucelený návrh změn.

Z Antiviru, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech, 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy a 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 000 korun superhrubé mzdy.

Stoprocentní kompenzace

Provozy, jimž vláda nařídí kvůli koronavirové epidemii znovu zavřít, dostanou stoprocentní kompenzaci, řekl včera Babiš. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) programy zatím neupřesnil. Kompenzace by se měly týkat ubytovacích služeb, restaurací i dalších provozoven.

»Pokud se vláda rozhodne uzavřít nějaké provozy, budeme samozřejmě stoprocentně kompenzovat těmto sektorům jejich náklady,« řekl Babiš. Podle Havlíčka se na scénářích podpory pracovalo celý víkend. Ocenil konstruktivní jednání se všemi partnery, asociacemi, svazy či ministerstvem financí.

Pomoc státu by měla být co nejvyšší

Otázky Haló novin pro Hanu Aulickou Jírovcovou, stínovou ministryni práce a sociálních věcí za KSČM

Považujete současný systém nemocenské za spravedlivý, nebo podporujete změny?

Jak je vidět, systém je třeba právě v souvislosti s pandemií upravit. Obecně si myslím, že systém nemocenské je v České republice nastaven dobře, ve srovnání s ostatními zeměmi asi nejlépe. Zaměstnanci mají jistotu, že finanční dopady nebudou ani při dlouhodobých onemocněních tak fatální jako jinde. Každopádně pandemie COVID-19 přinesla další úskalí, i my vidíme, že vládní opatření nedokážou správně pomoci každému člověku, jak by bylo potřeba. Je to logické, jsou to různé individuální případy. Jsme přesvědčeni, že úprava nemocenské na 100 procent je optimální.

Je správné, aby státní rozpočet nesl tíhu kompenzací nákladů pro hospody a hotely v míře, jakou navrhuje Babiš?

Měly by se vyhodnocovat všechny oblasti, kde jsou dopady fatální. Mluvila jsem s některými majiteli restaurací, a oni říkají, že opravdu pro ně je jakékoli otevření, ale s restrikcemi, v současné době likvidační a vede k tomu, že by museli skončit. Pomoc státu by nyní, alespoň na nějakou dobu, měla být co nejvyšší, ať se nám to líbí, nebo ne. Vláda vlastně těmi opatřeními ohrožuje budoucnost sektoru gastronomie a souhlasím, že kompenzace by měly být co nejvyšší. Samozřejmě by nemělo docházet ke zneužívání, ale ti provozovatelé jsou bezradní a na konci sil. Úspory, které měli, většinou pokryly výpadek na jaře, a když se uzavřelo teď na podzim, už nemají z čeho brát. Pomoc té oblasti je nutná. Do jaké výše záleží na tom, kolik toho rozpočet unese.

My za nás budeme chtít řešit i sociální služby, máme pozměňující návrh, neboť ten současný z ministerstva práce a sociálních věcí je nedostatečný. Za KSČM máme návrhy, které řeší i Policii ČR, finance Hasičského záchranného sboru aj. Pokud to státní rozpočet unese, pomoc by měla být co nejvyšší.

Kurzarbeit, který měl nahradit Antivirus, se nepodařilo realizovat; kde se stala chyba?

Programy Antivirus plní svou funkci. Pomoc právnickým osobám i živnostníkům byla přínosná. Připravoval se nový zákon, který by umožnil pomoc, která by fungovala dlouhodobě, nejen za pandemie, ale i v jiných krizových situacích. Kurzarbeit se dostal do situace, kdy byly problémy nejen ve vládní koalici, ale nebyla ani dobrá komunikace ministerstva práce vůči poslancům napříč politickým spektrem. Ukázalo to i poslední jednání výboru pro sociální politiku, kdy nám ministryně Maláčová oznámila, že bude nějaký komplexní pozměňovací návrh, který má řešit podněty, které mají největší souhlas sociálních partnerů a politických stran. Na druhou stranu o tom paní ministryně s politickými stranami vůbec nediskutovala a slíbené termíny nedodržela. Byli jsme z toho velmi rozčarovaní. Kurzarbeit by tu měl být na dlouhá léta a měla by na něm být politická shoda, i já jsem tam s kolegyní Pastuchovou dávala pozměňovací návrh, který kurzarbeit zásadně řeší z jiného pohledu, paragrafu 115. Diskuse stále pokračuje. My za KSČM říkáme, že pro nás jsou zásadní parametry, které budou odsouhlaseny, protože tento zákon má být opravdu pomoc na dlouhé roky, a ne jen při pandemii koronaviru. Chceme, aby to bylo co nejvíce transparentní, co nejsnadnější pro zaměstnavatele, resp. zaměstnance, aby čerpání bylo co nejrychlejší a zneužívání téměř nulové.

Jiří NUSSBERGER