Vláda stále nemá vyjednanou podporu pro rozpočet

Menšinová vláda ANO a ČSSD v posledních letech prosazovala státní rozpočet díky hlasům KSČM. Pro návrh hospodaření státu na rok 2021 se schodkem 320 miliard korun však hlasy komunistů ještě nemá. Jednání o možné podpoře rozpočtu ze strany poslanců KSČM budou pokračovat i ve středu.

Strana tentokrát trvá zejména na desetimiliardovém škrtu v rozpočtu ministerstva obrany a převedení této částky do vládní rozpočtové rezervy, což kabinet odmítá.

Poslanecký klub KSČM se k poradě o hlasování, které rozhodovala o tom, zda se ČR od 1. ledna neocitne v rozpočtovém provizoriu, sešel v úterý v podvečer. »Vyměnili jsme si informace s tím, že jsme se v tuto chvíli nedohodli, ale naše jednání budou pokračovat, není nic uzavřeno, není nic definitivní, jenom jsme se zatím nedohodli,« řekla novinářům po večerní schůzce poslaneckého klubu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

»Budeme dále jednat a hledat kompromis, který by vedl k tomu, že budeme mít rozpočet schválený a nebudeme mít rozpočtové provizorium,« doplnila Schillerová. Nadále podle ní zůstává sporným bodem obrana. »Hledáme kompromisní cestu tak, abychom nepoškodili rozpočet ministerstva obrany a přitom zajistili zemi stabilní rozpočet, nikoliv rozpočtové provizorium,« vysvětlila ministryně.

Před rozpočtovým provizoriem kvůli epidemii nového koronaviru Schillerová varovala. »Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský,« upozornila po jednání s vedením KSČM minulý pátek. ČR se v rozpočtovém provizoriu, kdy není schválen zákon o státním rozpočtu před 1. lednem příslušného roku, ocitla v letech 1999 a 2000.

Komunisté jednali s premiérem i ministryní financí už v úterý dopoledne. Babiš se Schillerovou požádali, aby poslanci KSČM ještě jednou probrali situaci se členy nejvyššího stranického orgánu. »To jsme učinili a budeme čekat na stanovisko,« prohlásila předsedkyně rozpočtového výboru.

Podle odpoledního vyjádření člena rozpočtového výboru Jiřího Dolejše (KSČM) strana zvažuje také možnost, že při hlasování opustí jednací sál. »V podstatě jde o to, že výkonný výbor řekl, že nemáme podpořit rozpočet, což samozřejmě uděláme. Ale je otázka, jestli ta nepodpora má mít podobu, že budeme hlasovat proti, nebo bychom nechali na vládě, kde si sežene hlasy, a my odešli ze sálu,« řekl Dolejš.

Hlasování o rozpočtu se uskuteční kvůli koronaviru v polovičním formátu. I po odchodu sedmi poslanců KSČM by vládní sestava nemusela mít dost hlasů. »Možná to ještě nemusí stačit, pak už je to na individuálních postojích jednotlivých poslanců,« řekl Dolejš. Jaké individuální hlasy od poslanců Babiš případně sežene, to je podle Dolejše už na něm.

KSČM podpoří senátní verzi balíčku

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard korun, celkovými výdaji 1808,3 a příjmy 1488,3 miliardy korun. Nepočítá ale s dopady schváleného daňového balíčku, který podle dosavadních předpokladů připraví veřejné rozpočty asi o 130 miliard korun. Poslanci ve druhém čtení navrhli přesuny uvnitř rozpočtu v celkovém objemu zhruba 279 miliard korun. O všech návrzích a o rozpočtu jako o celku rozhodnou poslanci při jeho závěrečném schvalování dnes.

Vostrá informovala také o tom, že komunističtí poslanci podpoří senátní verzi daňového balíčku. »Došlo tam k některým úpravám, které byly nezbytné, ať už je to sleva na poplatníka - rozpočtový výbor Sněmovny doporučil při svém jednání částku 27 tisíc či 27 240, takže 27 840 Kč je pro nás akceptovatelné. I to navýšení ten další rok. To je v pořádku. Myslím si, že vylepšení nastalo tím, že tam jsou navrženy kompenzace zejména městům a krajům. To je pro nás také pozitivní,« uvedla Vostrá.

Pokud upravený návrh schválí i poslanci a podepíše ho Zeman, nahradí superhrubou mzdu dvě sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Horní komora také souhlasila se zvýšením daňové slevy na poplatníka z dosavadních 24 840 korun ročně na 27 840 Kč v příštím roce a na 30 840 Kč v roce 2022. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Oddlužit dětské dlužníky

Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič na tiskové konferenci informoval o tom, že novela občanského zákoníku, která zavádí oddlužení dětských dlužníků, může počítat s podporou komunistických poslanců. »Rozumíme tomu, že je nutné tuto problematiku řešit, protože velká novela exekučního zákona je přehlcena nejrůznějšími pozměňovacími návrhy a její projednání se odsouvá do nedohledna, zvláště když ministerstvo práce avizovalo, že předloží ještě svůj komplexní pozměňovací návrh, ke kterému bude možné znova podávat drobné pozměňovací návrhy,« řekl na tiskové konferenci. Klub KSČM proto podle něj podpořil také drobnou novelu, která řešila otázku chráněného účtu, a stejně tak podpoří i řešení oddlužení takzvaných dětských dlužníků. »Jde o nezletilé osoby, které nastřádají za období, než dosáhnou věku 15 let, řadu dluhů například tím, že jezdí načerno v městské hromadné dopravě, a rodiče odmítají, jako jejich zákonní zástupci, přenášet tuto odpovědnost z hlediska občanského práva,« uvedl.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) novinářům řekla, že považuje za důležité, aby Sněmovna ještě v tomto týdnu projednala novelu týkající se dětských skupin. »Jsme přesvědčeni, že je potřeba začít projednávat tuto oblast, a to nejen kvůli tomu, že dětské skupiny dnes žijí ve velké nejistotě, jak budou do budoucna financovány, ale především jde o to, že bychom měli dát prostor ministryni Maláčové k dalšímu vyjednávání ohledně financování dětských skupin,« uvedla.

Zdůraznila, že pokud se nepodaří vyjednat do budoucna financování dětských skupin z evropských financí, tak snahou KSČM je zajistit jejich financování ze státního rozpočtu. »Každopádně jsou tam zásadní změny, které jsme diskutovali nejen se samotnými dětskými skupinami, ale i napříč politickým spektrem. Budeme ještě o tom s kolegy hovořit, myslím si ale, že u dětských skupin se nám daří nějaký kompromis udělat, proto je potřeba, aby novela prošla prvním čtením,« dodala Aulická.