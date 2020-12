Koráb, který chtějí dobýt

Současná doba, jíž vévodí koronavirus, vlastně velmi napomohla některým opozičním subjektům k tomu, aby se ze své nicoty dostaly nahoru. Především Piráti poskočili podle agentury Kantar v preferencích nahoru, i když zjištěná dvacetiprocentní podpora se u ostatních agentur nepotvrdila. Jisté je však jedno, že ti, co stojí vpovzdálí a nemají zodpovědnost a jen radí a vykřikují, že by všechno udělali jinak – jak, to už neříkají – jsou ve výhodě. Každého se totiž dotkne nějaké opatření proti dalšímu šíření onemocnění COVID-19, ne každý se cítí rozhodnutím vlády pochopitelně nepoškozen. To ostatně ukázaly volby do krajských zastupitelstev, v nichž sice s převahou zvítězilo hnutí ANO, ale ve většině krajů bylo vytlačeno z vládnutí podivně slepenými koalicemi.

Zvlášť silnými kritiky »zpovzdálí« jsou zmínění Piráti. Jejich předseda se již vidí v premiérské funkci, ač nikdy nic dosud neřídil, kromě zmíněných Pirátů, a nepřinesl ani na půdu Poslanecké sněmovny nic podnětného.

Být pouhým kritikem v době, kdy boj s koronavirem bude ještě nějaký čas pokračovat, je lepší výchozí pozice pro volby než těch, co mají odpovědnost a, protože jde o zcela novou situaci, ti odpovědní se pochopitelně mohou mýlit a při svém hledání optimálních řešení také mýlí. Jen tak namátkou připomínám slova pana Bartoše, že »opatření by šla udělat daleko chytřeji«. Nebo už zcela radikální výkřik, který zazněl dokonce na jednom setkání s novináři: »Máme toho už plné zuby«, tedy, konkretizujme, šlo o opatření vlády. Při mnoha příležitostech se tak před kamerami ocitá některý z předních Pirátů, aby nasypal další sůl do ran, a vyvolal tak nespokojenost další z kategorií obyvatelstva. Stát v pozadí při takovéto situaci je pochopitelně výhodné a každé rozhodnutí okamžitě torpédovat či »na něm hledat mouchy« dokonce účinné. Vždy totiž při tom něco zaskřípe a může být tedy předmětem kritiky.

Kam naši společnost chce dovést strana Pirátů, pokud by zvítězila ve volbách? Je těžké něco vysoudit z jejich programu. Lze jistě leccos domyslet z opatření pražské radnice. Zatím hlavním hitem je útok na mezinárodní scéně. Vzpomeňme na tchajwanskou cestu pana primátora a předsedy poslaneckého klubu Pirátů i se svými partnerkami, vzpomeňme také ovlivňování pana Hřiba a pražské »komise pro názvy« a následné velmi rychlé přejmenování historického náměstíčka u ruské ambasády z ulice Pod kaštany na náměstí Borise Němcova. Vzpomeňme na již avizovaný záměr na zdražení pražské MHD a sebrání výhod důchodcům. Na ona slova, která pronesl jejich europoslanec Peksa, že je Evropan, a nikoli Čech. Vzpomeňme i na to, jak se z Bruselu snaží ovlivnit vnitřní českou politiku a znevážit premiéra?

Mladá generace, v níž Piráti hledají své příznivce, se chce bavit. Sleduje »pokyny« na sociálních sítích a naslouchá těm, kteří chtějí rozvrat. Změnu, jak tomu říkají. Jakou však změnu? Zatím skutečně zezadu jejich pirátské idoly zpochybňují všechno a dostává se jim sluchu zvláště z České televize. Zatím tedy získávají body. Je však stále čas přemýšlet o tom, kdo to s lidmi myslí dobře a komu jde jen a jen o moc a kam nás chce přivést. A pro Piráty jsme skutečně jen korábem, který chtějí dobýt.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice