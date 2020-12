Tři tipy, jak vyzrát na novoroční detox

Každý rok ta samá písnička – konec roku s sebou přinese spěch, stresy a co nejvíc: přepíjení a přejídání. No a pak už není těžký tenhle řetězec doplnit. Po bujaré silvestrovské noci přichází těžké vystřízlivění. Ještě pod peřinou si slibujete, jak to hned zkraje roku odlehčíte, hned na konci ledna ale víte, že ani letos se to asi nepovede.

Chcete letos tuhle kletbu zlomit? Tak poslouchejte…

1. Rozum do hrsti, žaludek zpět do hry

Začněte tím, že si vzpomenete, jak vypadal váš prosinec – jídlo za běhu, spousta dobrot a ládování se, spíš než šetření a vybírání. Vlastně stačí, když vám tenhle obrázek zůstane v mysli a jen ho převrátíte na ruby. Lepší se zamyslet, jestli máte ještě hlad a chuť, než jet na setrvačnost. Lepší trochu nechat (i když plýtvat se nemá) a rozložit si příjem během dne na víc etap. Ale pozor na extrémy! Hladovka je druhý největší strašák novoročních předsevzetí. Tělu svědčí pravidelnost a rozumné porce, a jedině tak se správný detox rozjede!

A kdy už jsme u množství, nemůžeme zapomenout ani na kvalitu. Ruku na srdce – před Vánoci a během svátku málokdo myslí na to, co přesně v jídlu je. Éčka tak často frčí, jak na běžícím pásu. Asi není třeba vysvětlovat, že konzervanty a chemická aditiva se s odlehčením orgánům a celému organismu neslučují.

Nemusíte hned naskakovat na raw a eco vlnu, stačí, když budete myslet na přirozenou, průmyslově neprocesovanou stravu, která vám dá makroživiny (bílkoviny, cukry a tuky) i mikroživiny (vitamíny, minerály, antioxidanty a enzymy). Zelenina a ovoce jsou základ. Budete se ale divit, i v plechu nebo ve skle najdete přirozené složení, které váš organismus podpoří, ne zdrchá. 100% přírodní složení drinku Alcohol Killer patří mezi ně – umí podpořit funkci jater a přispět tak k detoxikaci. A to se od drinku po novém roce obzvlášť hodí.

2. Pohyb je základ

Nebudeme kázat teror, ani vám dělat trenéry. Jen připomeneme, že pohyb se rovná rozproudění krevního objemu a lymfy, podmínky číslo jedna pro detoxikaci. Okysličí se nejen trávicí trakt, ale i játra a ledviny, což jsou při očistě hlavní motory. Pusťte se do kardia, ale myslete i na zpomalení a klid pro hlavu. Jóga není jen válení na karimatce k smíchu.

Tak tři, dva, jedna… do toho! A do tašky na cvičení si přibalte i jednu plechovku Alcohol Killeru. V kombinaci s okysličením dostane váš organismus jasný signál, že se jde do detoxu.

3. Pijte, pijte, pijte!

A teď nemyslíme rum. Bez tekutin toho moc nezmůžeme – zpomalí se metabolické procesy i funkce orgánů. Očista bez tekutého přísunu jednoduše nemá palivo. Čistá voda je samozřejmě nutný základ. Pak jsou tu ale i drinky, který dodají tekutiny a zároveň i vitaminy, včetně mocného B3 niacinu, a dalších supersložek (karbohydráty, betaglukany), co pomáhají organismu bojovat s nedostatkem energie, únavou, a zlepšit fungování nervové soustavy a mozku.

Tak co? Jste ready to letos zvládnout? Alcohol Killer je připravený vám pomoci zatočit nejen s kocovinou, ale i zbavit se toxinů. Pojďte do toho a objednejte svého pomocníka na www.saggis.cz.

