Chléb, hry a čísla

Dej lidu chléb a hry – a máš jeho přízeň. »Pravda« pocházející z doby starověku neztratila nic na aktuálnosti ani v dnešní době. Tedy – chléb lidé u nás mají. Smutné je, že někteří o něj musejí žebrat, což se stalo smutnou polistopadovou realitou, nicméně tento fakt – jakkoli je závažný – v dané souvislosti ponechme stranou. Na rozdíl od chleba totiž lidem v současné době scházejí hry. Nemohou se pořádně scházet (a to ani napříč rodinami), nemohou si – od pátku již potřetí v roce – dojít na jedno točené a u něj probrat opačné pohlaví, politiku i sport, nemohou ani do bazénu, na wellness či do »fitka«. Lyžovačka v době, kdy mnoho vlekařů z ekonomických důvodů ani neotevře a kdy se nelze nikde na horách ubytovat, bude v počínající zimě rovněž zbožným snem.

Není divu, že mnozí začínají remcat. Na vině je v jejich očích nikoli COVID-19, ale vláda a její restriktivní opatření. Copak ještě ti, kterým jen scházejí »hry«, to ještě jde, ale hůře jsou na tom – a to mnohem, mnohem hůře – provozovatelé těchto »her«. Hotely, restaurace, posilovny a další sportoviště zavírají. Mnohé se vyrovnávají s milionovými ztrátami, řada jich krachuje, vládním kompenzacím navzdory. Měl jsem tu čest mluvit s několika z nich a ti se svěřovali, že největší finanční »náplasti« se dostalo těm velkým, zato »my menší nemáme taková lobby, tak jen paběrkujeme«. Ano, to slýchám docela často. Pomoc provozovatelům v mnoha případech nepřišla od našeho státu, ale paradoxně z Evropské unie. Nebyla však dostatečná. Žijí ze dne na den a nevědí, kdy otevřou, tudíž jaké zboží mají objednat, co kde upravit dle příslušných nařízení, co říci svým zákazníkům, kteří často mívají v daných zařízeních předplacené určité služby, o něž rovněž přicházejí. To jsou ty »hry«. A koloběh se uzavírá. Zase jsme na počátku.

Shodneme se na tom, že nikdo nepočítal s něčím, jako je COVID-19. Ovšem mnohé problémy nevytvořil koronavirus, ale špatná reakce vlády, která po vzoru pohádkového krále odvolává, co odvolala, a nařizuje či ruší něco, co je v rozporu s jí vydanými pravidly. PES, který měl dát striktní řád všemu, je realizován (a dodržován) »pod psa«. A do toho všeho opozice ukazuje, že se blíží parlamentní volby, takže místo péče o zdraví občanů a snahy táhnout za jeden provaz napříč stranami hrabe na vlastním písečku a snaží se vytáhnout co nejvíce politických bodů. To se to kritizuje, když sám nemám žádnou odpovědnost!

Svět už nebude jako dříve. Finanční ztráty budou obrovské. Stejně si ale myslím, že nejpalčivější ztráty jsou ty lidské. A vůbec nejsmutnější je, když si člověk za pouhými »denními čísly« přestaví zmařené konkrétní osudy konkrétních lidí. Udělali politici vše pro jejich záchranu? Zdá se mi, že mnohé restrikce spíše přidělaly problémy poctivým českým ručičkám, než aby snížily ona smutná čísla…

Petr KOJZAR