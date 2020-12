Je mně smutno z těchto lidí

Medializovaný boj jedné mladé matky odmítající pro svou dceru očkování proti tetanu a diskuse o tom, zda se nechat očkovat proti nemoci COVID-19, až vakcína také připutuje k nám do Česka, mě, přiznávám, děsí. U oné matky jde o hazard se zdravím svého dítěte, u těch, co se stavějí proti korinavirovému očkování, jde nejen o furiantství, ale i o naprostou nezodpovědnost a zneužívání demokracie. Ta žena může ohrozit život své dcery, ti druzí však mohou ohrozit nejen sebe, ale zvláště nás ostatní. Chápu, že nejasnosti kolem výběru účinné vakcíny, nedostatečné ověření její účinnosti v praxi je diskutabilní, může vyvolat nemálo otázek. Zvláště, jestliže se pochybnosti, byť třeba neopodstatněné, různosti názorů pocházející od neodborníků na pandemii z lékařských kruhů, objevují v televizi. Jenže, jaké jiné se nám pak nabízí řešení? Nezodpovědné trvání na tom, že se vlastně koronavirus většiny obyvatelstva netýká, protože jde o jakousi »horší chřipku« a my, tedy produktivní generace, kromě »pár mladších jedinců«, situaci zvládneme, je pro mě zarážející. Prostě obětuje se starší generace, protože nějaká jiná ochrana, než aby senioři seděli doma, je dlouhodobě nemožná. To ovšem kritikům očkování nevadí. To se jich přece netýká. Bez oné starší generace nejen, že by tady nebyli, ale ani neměli tu životní úroveň, jakou mají dnes.

Nás dříve narozené a naše matky a otce po válce ochránila povinnost očkování proti záškrtu, pak přišlo dnes tolik odsuzované období socialismu, kdy všichni byli očkováni proti obrně, která stovkám dětí před tím vzala kus normálního života. A tak se jí podařilo vymýtit. Byli jsme očkováni i proti TBC a tato hrozba byla minimalizována. Proti vzteklině, spalničkám, tetanu – a výsledek byl stejný. To ovšem bylo za socialismu. Za totality a nesvobodného myšlení. Dnes je demokracie a člověk má právo o sobě rozhodnout. Jenže tak nerozhoduje jen o sobě, ale i o nás druhých, také ta matka nerozhodovala o sobě, ale o své dceři. Může mít štěstí, tetanus její dcera snad nedostane, může však mít i smůlu, kterou jí a její dceři nepřeji. A znovu jsem u koronaviru.

Což jestli kvůli těm odpůrcům očkování bude virus řádit mnohem déle, což když lidé, zvláště pak starší generace, budou více umírat, protože část občanů očkování odmítne? Kdo si to vezme na odpovědnost? Nebo jich, tedy těch odpůrců, se to netýká? Pak je mně z těchto lidí smutno.

Růžena DOMOVÁ