Ilustrační FOTO - Pixabay

Demografický vývoj v době koronavirové

Česká republika má přes 10,7 milionu obyvatel. Za prvních devět měsíců letošního roku se u nás zvýšil počet obyvatel o 13 900 na 10,71 milionu. Přírůstek byl meziročně téměř o 60 procent nižší. Více lidí v ČR za první tři čtvrtletí zemřelo, než se narodilo, o nárůst počtu obyvatel se tak zasloužili přistěhovalci ze zahraničí, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo v ČR téměř 85 000 lidí, přibližně o 1000 víc než za stejné období loni. Počet narozených dětí naopak klesl, a to o 2600 na 83 300. Mimo manželství se narodila téměř polovina z nich.

Zatímco v prvním a druhém čtvrtletí si byly počty zemřelých meziročně velmi podobné, ve 3. kvartálu statistici zaznamenali o čtyři procenta úmrtí více než loni. Důvodem byl především zářijový meziroční nárůst počtu úmrtí o osm procent.

Důvody meziročního nárůstu úmrtnosti ČSÚ neuvádí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci COVID-19. Podle statistik ministerstva zdravotnictví zemřelo od začátku epidemie letos v březnu 9600 lidí s prokázaným koronavirem. »I přesto, že onemocnění COVID-19 je hlavním důvodem zvýšené mortality v České republice, říjnová data ukazují také nárůst mortality z jiných důvodů, než je pravě COVID-19,« uvedl koncem listopadu šéf resortu Jan Blatný (za ANO), který zároveň poukázal na potřebu obnovit standardní zdravotní péči v nemocnicích.

Důsledky koronavirové epidemie se do demografických statistik pravděpodobně promítnou výrazněji v posledním čtvrtletí. Z týdenních statistik ČSÚ vyplývá, že za pět týdnů od 28. září do 1. listopadu letošního roku u nás zemřelo 15 626 lidí. Bylo to téměř o třetinu více než v odpovídajícím období loni. Údaje za listopadové týdny zatím statistici nezveřejnili.

O nárůst počtu obyvatel za tři čtvrtletí letošního roku se zasloužilo přistěhovalectví, bez kterého by se počet obyvatel ČR snížil zhruba o 1700. Díky příchodu cizinců se populace naopak téměř o 15 600 lidí rozrostla. Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími loňského roku to byl přibližně poloviční počet.

Nejvíce lidí se letos do ČR přistěhovalo z Ukrajiny. Následovali Slováci a Rusové. Naopak počty Britů, Poláků a Němců žijících v ČR klesly. Z těchto sousedních zemí přitom k nám v uplynulých letech více lidí přicházelo, než se do nich vystěhovalo. »Tato změna z velké části souvisí s administrativními úkony navazujícími na legislativní omezení platnosti potvrzení o přechodném pobytu pro občany EU na dobu deseti let,« uvádí ČSÚ. Přesný vliv ale podle statistiků určit nelze.

(ici)