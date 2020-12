Ilustrační FOTO - Pixabay

18 let za měsíční dceru

Krajský soud v Brně za vraždu dítěte v Pohořelicích na Brněnsku a dlouhodobé týrání partnerky uložil jeho otci trest 18 let vězení. Měsíční dítě zemřelo po pádu z okna, muži hrozil až výjimečný trest.

Událost se stala 26. ledna večer. Policie případ nejprve vyšetřovala jako usmrcení z nedbalosti, případ ale překvalifikovala později na vraždu s rozmyslem. Podle obžaloby dítě zemřelo po vzájemném konfliktu mezi partnery a dalšími členy rodiny.

»Obžalovaný poté, co zjistil, že od něj družka chce odejít, jí vytrhl jejich dceru, která byla zabalená v dece, vylezl s ní na parapet okna a dostal se s ní ven,« uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová. Dítě podle soudkyně nebylo fixované, nebylo ani zabalené v zavinovačce. »Choval se k dítěti, jako by to byl beztvarý předmět a nakládal s ním jako s materiální věcí, která mu patří,« uvedla soudkyně. Muž chtěl podle ní s dítětem utéct a starat se o něj sám.

Byt se nachází ve třetím patře, pod oknem je ale střecha obchodu. Podle soudkyně muži jeho družka i s jejím bratrem v útěku bránili. Dítě bylo podle soudkyně ve výšce nejméně 360 centimetrů nad střechou obchodu, na kterou spadlo. Záchranáři na místo dorazili za několik minut, dítě převezli do nemocnice v kritickém stavu, v nemocnici ale zemřelo. Soudkyně uvedla, že muž si byl vědom, že dítě muže spadnout.

Muži hrozilo za vraždu s rozmyslem až 20 let vězení, případně výjimečný trest, jímž může být v krajním případě i doživotí. Krajský soud v Brně trest doživotí naposledy uložil v červenci 2016 Kevinu Dahlgrenovi, který zavraždil čtyři lidi. Druhý nejvyšší je třicetiletý trest, i ten se ukládá výjimečně. Krajský soud naposledy letos v červnu poslal na 30 let do vězení Antonína Štauberta za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi.

(zku)