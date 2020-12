Vánoce střídmě a bez kocoviny!

V posledním období roku se tradičně pořádají rodinné oslavy, sešlosti přátel, plesy a další společenské radovánky, obvykle spojené s dobrou zábavou, vybraným jídlem i alkoholickými nápoji. Jen málokdo si dovede představit party bez sklenky alkoholu, obzvlášť na Vánoce nebo Silvestra. Ale pozor, v Česku pije alkohol denně asi 600 tisíc lidí. Což je samozřejmě velmi nezdravé. Pokud se ale dospělý člověk občas malinko napije při zvláštních příležitostech, je to společností tolerováno. Co pít, abychom se nemuseli probouzet s bolestí hlavy, žaludkem na houpačce a dalšími příznaky kocoviny? Otázka není jen »co«, ale i »jak«!

Konzumace alkoholu v ČR

Ač to mnozí ne úplně rádi slyší, konzumace alkoholu je Čechům poměrně blízká a je obecně společensky přijatelná. Stala se běžnou součástí gastronomie jak všedních dní (pivo nebo víno k obědu a večeři, návštěva restauračních zařízení, trend vinných cyklostezek), tak slavnostních příležitostí (oslava narozenin, svatba, Vánoce, Silvestr, případně firemní večírky).

V České republice je nejvíce konzumovaným alkoholickým nápojem pivo. Víno se ale dostává stále více do popředí. A v období oslav přichází na řadu destiláty… Pro zamyšlení možná neuškodí pár číselných faktů. Jsou totiž i data, na která hrdí nejsme. Alkohol denně pije asi 600 tisíc Čechů a Češek, zhruba 100 tisíc z nich popíjí nadměrné dávky (Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2019). Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že konzumace alkoholických nápojů se dlouhodobě průměrně nemění. Od roku 1989, kdy byla průměrná roční spotřeba alkoholických nápojů 170 litrů na obyvatele, mírně stoupla až na 185 litrů (v roce 2007) a od té doby postupně opět poklesla na 172,5 litru (v roce 2018). Spotřeba piva postupně mírně klesá, kdy maximem byl rok 2007 (163,5 litru) a v roce 2018 už to bylo jen 145 litrů na obyvatele a rok. Spotřeba vína naopak postupně stoupá z 13,5 litru v roce 1989 na 20,5 litru v roce 2018. Spotřeba destilátů se s výkyvy pohybuje okolo 7 litrů na obyvatele a rok.

Ve vztahu k alkoholu je možné být abstinentem, pít alkohol umírněně, rizikově, škodlivě nebo být na alkoholu závislý. Největší část zdravotních škod připadá na uživatele, kteří pijí alkohol škodlivě, a to s ohledem na vysoký počet osob v této skupině.

Účinky alkoholu na organizmus

Požitím alkoholických nápojů se do těla dostane etanol, jehož vstřebávání může probíhat po celé délce trávicí soustavy, už od dutiny ústní a nejúčinněji pak v tenkém střevě. »Působení etanolu závisí na celkové tělesné hmotnosti konzumenta a na tom, jak je jeho organizmus zvyklý alkohol přijímat. V malých dávkách etanol krátkodobě způsobuje euforii a uvolnění, může na chvíli přinést pocit štěstí, nezávislost, větší odvahu, může působit jako antidepresivum. Ve větších dávkách může přivodit depresi, ztrátu koordinace pohybů těla, sníženou vnímavost a reaktivitu, útlum rozumových schopností, případně agresivitu. Alkohol zpočátku zvyšuje chuť k jídlu, snižuje rychlost reakcí, zhoršuje motoriku. V zimě může díky velkému uvolňování tepla snadněji dojít k podchlazení a následně i smrti zmrznutím,« varuje Pavel Kohout, primář interního oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze.

Aby hlava nebolela

Hladinu etanolu v krvi ovlivňuje nejen množství požitého alkoholu, ale i tělesná hmotnost, rychlost vstřebávání a rychlost detoxikace. Než se rozhodnete bujaře slavit, je vhodné si uvědomit, jak dlouho bude vaše tělo s následky bojovat. Eliminace alkoholu probíhá rychlostí asi 1 g/10 kg tělesné váhy za hodinu. Hladina klesá zhruba o 0,15 promile za hodinu. K detoxikaci 100 g alkoholu v 1 litru vína, kdy hladina dosáhne přibližně 2,2 promile, je nutných asi 13 hodin.

»Nejlepším řešením jsou nealkoholické nápoje, mezi jejichž výhody patří i možnost jednotného pití pro celou rodinu. Ovšem není to řešení pro všechny, ne každý je ochotný vzdát se alkoholických nápojů,« říká Věra Boháčová, nutriční terapeutka, spolupracovnice AquaLife Institutu. Když už to tedy bez alkoholu nejde, je důležité alespoň dodržet základní pravidla pití alkoholu pro prevenci kocoviny:

1. Nepít na lačno! Než si dáme skleničku, najíme se, a občerstvení máme připravené také během případné další konzumace alkoholu. Současnou konzumací jídla snížíme rychlost vstřebávání alkoholu.

2. Alkohol prokládat minerálkou! Pití alkoholických nápojů prokládáme pitím nealkoholických nápojů, nejlépe neperlivé vody, ještě lépe minerálky pro doplnění ztrát minerálních látek. Dostatečným příjmem tekutin zředíme účinky alkoholu, doplníme tělu potřebné tekutiny (alkohol působí močopudně) a také minerální látky (při odvodňování organizmu se vyplavuje například sodík, hořčík nebo draslík), podpoříme vylučování odpadních látek. A nejspíš celkově vypijeme i méně alkoholu.

3. Nemíchat různé druhy alkoholu! Když už si dáme jednu sklenku a máme v plánu další, držíme se jednoho druhu alkoholu. Neuváženým mícháním různých druhů s vysokou pravděpodobností podpoříme obtíže přicházející po jejich konzumaci.

4. Před spaním se napít čisté vody! Sklenice vody nebo ještě lépe minerálky na konci party (před tím, než si půjdeme lehnout), nám prokáže velkou službu – pomůže předejít odvodnění organizmu, a sníží tak koncentraci nepříjemných účinků alkoholu.

Když se to přece jen nezvládne

Kdo se nevzdá alkoholu a navíc nedodrží základní pravidla při jeho konzumaci, odměnou mu budou nepříjemné stavy, kterým se říká kocovina. Ta se projevuje bolestí hlavy, pocitem žízně, citlivostí na světlo i hluk, nevolnostmi či zvracením, třesem a celkovým oslabením. Fermentované nápoje jako ležáky a víno mají zpravidla silnější následky než čisté destiláty. Vedlejší účinky konzumace alkoholu se naplno projevují po odeznění euforizujících a tlumivých účinků alkoholu. Kocovinu způsobují metabolity alkoholu a masivní dehydratace organizmu v důsledku zvýšeného vylučování tekutin (alkohol působí močopudně). Ke vzniku kocoviny přispívá nedostatek minerálních látek a vitamínů v těle.

Skutečně spolehlivou metodou, jak kocovině předcházet, je omezit množství požívaného alkoholu. Z vědeckého hlediska kocovinu nelze léčit. Když na ni dojde, je dobré mít na paměti zásady první pomoci při kocovině:

5. Doplnit tělu hned po probuzení tekutiny (nealkoholické!) a minerální látky, ideálně prostřednictvím neperlivé minerální vody, která napomůže srovnat vodní hospodářství organizmu. Nápoj může být i mírně slazený, aby dodal tělu chybějící cukr, a pomohl tak proti nevolnosti.

6. Průběžně celý den pít po menších dávkách nealkoholické nápoje – kromě minerálek jsou k doplňování tekutin vhodné i zelené a bylinné čaje (heřmánkový, mátový, kopřivový), ale také masový vývar nebo česnečka. Polévky zajistí potřebné tekutiny a zároveň řadu vitaminů a minerálních látek, jejichž množství v těle konzumace alkoholu také snižuje (stejně jako množství cukrů).

7. Nepít alkohol aneb »nevytloukat klín klínem«! Lidové moudro »napravím se tím, co mi kocovinu způsobilo« v praxi většinou nefunguje, stejně tak tradiční »dej si pivo, to tě srovná« nadělá víc škody než užitku – organizmus potřebuje doplnit tekutiny a minerální látky, ne prohlubovat účinky alkoholu.

8. Bolehlav neléčit kávou, která může ještě více podráždit žaludek, už tak ve špatné kondici. Ani mírný močopudný účinek kávy se nemusí při kocovině úplně hodit – cílem je naopak tekutiny doplňovat.

9. Nejíst zbytky jídla z oslavy, což jsou obvykle tučné a těžké pokrmy. Snídaně, pokud ji žaludek zvládne, by měla být lehká, například toust se šunkou a kouskem zeleniny.

10. Projít se na čerstvém vzduchu, nebo alespoň pobývat v dobře větrané místnosti – čerstvý vzduch pomůže okysličit krev a zlepšit celkový stav organizmu.

Alkohol jako kalorická bomba

Alkohol je energeticky hodně bohatý a může ve značné míře přispět ke vzniku zimních tukových polštářů na těle. Některé druhy alkoholu (destiláty) se sice objevují v tabulce nutričních hodnot s nulovým množstvím bílkovin, tuků a sacharidů, ale to neznamená, že nemají žádnou energii. Mají, a to poměrně dost, jen je tvořena pouze alkoholem. Jedním panákem rumu, whisky, ginu apod. sice nevypijeme ani gram bílkovin, tuků nebo sacharidů, ale energie kolem 400 kJ. V případě vína představují 2 dl minimálně 550 kJ (u sladkých vín to jsou daleko vyšší hodnoty). Jedno 12° pivo dodá tělu zhruba 900 kJ a navíc 18 g sacharidů. O svátcích tolik oblíbený vaječný likér také efektivně napomáhá vzniku tukových polštářů – 1 dcl nabídne tělu kromě 400 kJ ještě 4 g tuku a kolem 9 g cukru (podle receptury). Doslova kalorickou bombou jsou koktejly, zejména ty míchané z alkoholu a různých sirupů – každá sklenka, u jedné většinou nezůstane, znamená klidně i 1000 kJ.

Alkohol je něco, co se při snaze rozumného příjmu energie rozhodně nehodí – a už vůbec ne v rámci nejčastějšího novoročního předsevzetí většiny žen, kterým je zhubnout.

Tip pro snadnější novoroční hubnutí

Kdo se k něčemu takovému rozhodne, a nemusí to být jen na Nový rok, měl by si kromě úpravy životosprávy a pravidelného pohybu předsevzít i správný pitný režim. Pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu, hraje podstatnou roli při snižování tělesné hmotnosti a hubnutí může výrazně usnadnit. Hmotnost našeho těla tvoří až ze 70 % voda, která je nepostradatelná pro každou buňku a správné fungování organizmu. Při hubnutí pomáhá pitný režim dvěma způsoby – tělo se rychleji zbavuje odpadních látek z metabolizmu (celý proces je mnohem snazší a efektivnější) a méně často se dostavuje pocit hladu (skutečně může platit, že »hlad je převlečená žízeň«).

Zdaleka ne všechny nápoje ale hubnutí podpoří. V případě alkoholu nebo přeslazených limonád je to zcela jasné, méně jasné už to je u domácích ovocných šťáv, freshů, smoothies a také 100% džusů – obsahují ve 100 ml okolo 11 g cukru (v litru to je 100 g cukru). I zdravě působící nápoje tak mohou mít při pravidelné konzumaci negativní vliv na tělesnou hmotnost. Základem správného pitného režimu by měla proto být čistá voda, doplněná čaji, případně ředěnými ovocnými či zeleninovými šťávami. Vhodnou součástí každodenního pitného režimu jsou především voda a přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (například hořčík, vápník, draslík a fluor), což se hodí zvláště při hubnutí a pravidelné pohybové aktivitě.

Helena KOČOVÁ

FOTO – pixabay