Evo Morales. FOTO - Wikimedia commons

Morales před rokem ve volbách nepodváděl

Bolivijský soud zrušil obvinění proti levicovému exprezidentovi Evo Moralesovi a několika členům jeho vlády kvůli údajným volebním podvodům, jichž se měli dopustit při loňských prezidentských volbách. Informovala o tom v úterý agentura DPA.

Jde o druhé trestní stíhání Moralese, jež bylo ukončeno po výhře kandidáta jeho strany v prezidentských volbách letos v říjnu. I soudy podle všeho na základě přesvědčivé výhry bývalého Moralesova ministra nyní pochopily, že hlasy, které exprezident získal vloni, byly autentické.

Nebyl ani teroristou

Minulý týden přestal být Morales stíhán kvůli obvinění z terorismu a vzpoury, jichž se měl dopustit podněcováním k protestům proti Washingtonem podporované pravicové vládě, která se vedení země ujala vloni v listopadu po jeho útěku z vlasti.

Nyní 61letý Morales stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident od roku 2006 téměř 14 let. Vloni začátkem listopadu utekl ze země pod tlakem vedení armády a policie a demonstrací, které vypukly po říjnových prezidentských volbách. V nich vyhrál podle tehdejší ústřední volební komise opět Morales, ale opozice ani Washingtonem ovládaná Organizace amerických států (OAS) výsledky neuznala.

Po návratu socialistů

Do Bolívie se Morales vrátil téměř přesně po roce letos v listopadu poté, co se úřadu prezidenta ujal zástupce jeho socialistické strany Luis Arce. Ten po vítězství v říjnových volbách médiím sdělil, že stran Moralese bude respektovat nezávislost soudnictví. Několik dní po nástupu do úřadu ovšem jmenoval novým generálním prokurátorem Wilfreda Cháveze, který byl předtím Moralesovým advokátem.

Moralesovo stíhání kvůli volebním podvodům odstartovala žaloba podaná exprezidentem Carlosem Mesou, který vloni v říjnových volbách s Moralesem prohrál. Kromě Moralese byl obviněn i viceprezident jeho vlády Álvaro García Linera a několik exministrů. V pondělí ale nejvyšší volební soud konstatoval, že nelze určit, zda se podvody odehrávaly či nikoliv.

Moralesovo trestní stíhání kvůli údajnému terorismu a vzpouře skončilo minulý týden, když prokuratura ve stanovené lhůtě nezahájila vyšetřování. Trestní oznámení podala vloni koncem roku bývalá vláda kvůli tomu, že Morales po útěku podněcoval své příznivce k blokádám měst, a to prý s cílem novou vládu svrhnout. Na exprezidenta, který mezitím pobýval ve spřátelených levicových zemích Mexiku a Argentině, byl vydán i zatykač, který byl letos po Arceho výhře ve volbách zrušen.

Všechno se otočilo

Trestní stíhání naopak nyní hrozí exprezidentce Jeanine Áňezové, která vloni vystřídala Moralese v nejvyšším úřadu, a několika členům její vlády. Stíhání doporučil koncem října parlament ovládaný Moralesovým Hnutím za socialismus (MAS), a to kvůli střetům bezpečnostních složek s protestujícími exprezidentovými příznivci vloni v listopadu, při nichž zemřely na dvě desítky lidí.

Několik exministrů vlády Áňezové už je podle ČTK stíháno kvůli podezření z korupce, exministři vnitra a obrany Arturo Murillo a Fernando López v listopadu uprchli do ciziny…

(rj)