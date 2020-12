Tolik, kolik obyvatel má Čáslav nebo Litomyšl

V tomto roce u nás, v České republice, na COVID-19 nebo »s ním« od počátku pandemie zemřelo či ještě zemře na deset tisíc občanů. To je vlastně tolik, kolik mají obyvatel Čáslav, Litomyšl, Nové Město na Moravě a dokonce víc než žije v Moravské Třebové, Litomyšli či třeba Lysé nad Labem. Jde o údaj, který varuje. Pokud bychom se chovali tak, jak požadují epidemiologové a Lékařský klub reprezentovaný doktorem Kubkem, žili by tito občané dnes s námi a sešli by se se svými rodinami u štědrovečerního stolu. A vlastně i my ostatní, kteří musíme být ochuzeni o společné vánoční posezení.

Současné »přitvrzení« je důsledkem nejen letní ústupnosti vlády, ale především nedisciplinovanosti především mladších generací. Upozorňuji, že v některých zemích EU, např. v Německu, jsou opatření ještě tvrdší než u nás. Chápu, že lidé nechtějí dlouhodobě žít ve »zlatých klecích« domova, že posezení v restauracích a barech některým chybí, že hlavně mladí lidé postrádají zábavy a společnost. Ale to by nemělo znamenat, že budou, kvůli zábavám a posezením, případně jiným aktivitám, jež umožňují větší šíření koronaviru, nařízení bojkotovat anebo znevažovat.

Chápu i to, že ti, co byli a jsou živi z pohostinských služeb, kteří nabízejí zábavu v divadlech a na koncertech, poučení v muzeích a galeriích, jsou také postiženi. Jinak než lékaři a sestry v nemocnicích, učitelé ve školách či policisté a strážníci a záchranáři všeho druhu, atd. Pro jedny práce je omezena či dokonce zastavena, práce, jež jim poskytuje obživu, pro druhé je naopak zdrojem napětí, přemíry zatíženosti a stresu. Vládní kompenzace, i když slušné, nemohou výpadek zcela pokrýt, ale ti mrtví, kteří zemřeli na koronavirus, by měli být varující a vzbudit lidskou solidaritu, která by úmrtím mohla zabránit nebo je alespoň minimalizovat.

To ovšem někteří kolem nás nechtějí chápat a nebezpečí COVID-19 zlehčují, scházejí se na bezrouškových demonstracích, nebo neplní nařízení vlády a hledají cestičky, jak je obejít. Zatím jim to vychází. Bohužel to však nevychází těm, kteří jsou v těžkém stadiu v nemocnicích anebo už dokonce zemřeli. Na to, že vlastně jde o tolik občanů, kolik jich žije dejme tomu v Litomyšli a Čáslavi, bychom však měli myslet všichni, protože i nás a naše blízké může dohnat tato smrtící nemoc anebo nás navždy poznamenat.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína (KSČM)