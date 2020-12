Ohlas na článek Volby a demokracie

V úterý vyšel v deníku Haló noviny velice pěkný a zajímavý článek s výše uvedeným názvem. Autorem je Oldřich Suchoradský z Hradce Králové. Vzhledem k tomu, že tam je plno informací a já se zabývám ústavním právem »jen 39 let«, považuji za svoji povinnost se k tomu článku vyjádřit.

Naprosto souhlasím s autorem článku, kdy píše, že on a jeho známí museli chodit k volbám. Z toho mi plyne, že se jedná o občanskou povinnost. Ano, s tím naprosto souhlasím. Ale rád bych rozvinul dvě věci. První je, že jít k volbám je občanská povinnost. Jistě starší generace to tak bere. Střední a mladší generace říkají, proč tam jít, stejně můj hlas nic neovlivní. Což samozřejmě není pravda. A je řada lidí, kteří jsou nerozhodnuti, koho volit. A potom je dost lidí, kteří nejdou k volbám. A to mimo jiné poškozuje levici a naopak nahrává pravici. Proto vznikají ty pseudokoalice, které se většinou po volbách rozpadnou. A nastávají problémy jako v letošních krajských volbách. Budiž příkladem Karlovarský kraj. O tom se v poslední době hodně psalo.

Moje odpověď nerozhodnutým voličů nebo těm, kdo nejdou k volbám a vzhledem k tomu je přijato nesmyslné usnesení zastupitelstva na jakékoli úrovni, je jasná. Děkuji, že jste nebyli u voleb. »Díky« těmto hlasům to prošlo. A to je v pořádku. Najednou tito lidé z obou skupin zírají a nechápou. Proč u nás nemůžeme zavést systém, který je například v Belgii? Tam jsou volby povinné. A stát říká »občane, nepůjdeš k volbám, v pořádku, tak zaplatíš 1000 eur pokutu«. A to si hned každý rozmyslí a jde k volbám. Koho volí, je jiná věc.

A teď k systému voleb. Autor píše o amerických volbách. Ano, tam je většinový systém. Proti kontinentální Evropě, kde sice je tento systém také, tak americký je daleko složitější. I my tento systém máme. To jsou volby do Senátu. Je to ta obměna třetiny senátorů co dva roky. Tento systém má u nás dvě kola. Vlastně jsme to letos zažili také, protože došlo k obměně třetiny Senátu. Byť můj názor je, že Senát je zbytečný, ale prosadila se myšlenka z první republiky.

Systém poměrného zastoupení je jednodušší. Je však problém v mnohých volebních komisích. Totiž při sčítání hlasů, zejména preferenčních, se mnozí členové komisí nedívají třeba na druhou stranu volebního lístku. Mnohdy se tam objeví preferenční hlas pro člověka, který je vzadu na kandidátce. A proto se v komisích počítají hlasy tzv. křížem. Tedy jeden člen sečte jednu hromádku podle jedné politické strany, jiný podle jiné politické strany a vzájemně si to prohodí a zkontrolují. To je správné, a tak by to mělo fungovat.

Pokud jde o Ústavu, je všeobecně známo, že ji psal kolektiv autorů pod vedením Vojtěcha Cepla přesně na míru exprezidentovi »prý všech občanů«, jak říkal exprezident. Ona to je vlastně kombinace Ústavy z roku 1920, americké ústavy a francouzské ústavy. Přitom v polovině 80. let minulého století se připravovala nová Ústava, ale vzhledem k převratu práce nebyly nikdy dokončeny. A pravda je, že bychom potřebovali novou Ústavu jako sůl. Nikde na světě není tolik jejích novel jako u nás.

A ještě poznámka. Ne ve všech zemích mají ústavu. Například v SRN mají Základní zákon, německy Grundgesetz. A v Bhútánu také nemají ústavu v našem pojetí. Totiž proto, že Bhútán je konstituční monarchie.

Ivo LÁTAL