Koupaliště z Agrofertu

Jako jedno z mála okresních měst nemá Česká Lípa venkovní koupaliště. Toto téma zde rezonuje už několik let. Už přes dvacet let se tu vedení, od ODS přes ČSSD, snaží obnovit koupaliště, které v České Lípě za socialismu fungovalo. Obyvatelé města se dočkali až v tomto roce, kdy byla zadána projektová dokumentace. Jelikož v našem městě vládne hnutí ANO 2011, tak je opravdu »náhodičkou«, že projekt získala firma Centroprojekt Group, a. s., jež patří pod holdingu firmy Agrofert. Je to firma až ze Zlína… Bližší zřejmě nebyla. ANO 2011 vládnoucí v České Lípě a firma Andreje Babiše…

Česká Lípa je opravdu místem náhod.

Hnutí ANO 2011 v České Lípě vládne spolu s Živou Lípou (spojení STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a dalších pravicových stran) a v koalici jsou ještě Piráti a Nezávislí a soukromníci. Čili strany, které na premiéru Babišovi nenechají nit suchou. Je ovšem velmi zajímavým úkazem, že o výběrovém řízení celá koalice mlčí. Kvalita se zřejmě prosadí sama…

Celý návrh koupaliště je podivný. Kapacita koupaliště odpovídá zhruba 300 lidem, což je pro 37tisícové město opravdu málo. Projekt je vyčíslen zhruba na 130 milionů korun. Místo využití vodní plochy v Dubici, jež sloužila za socialismu jako koupaliště velmi dobře, se zbourá parkoviště, místo kterého bude postavené již nové umělé koupaliště. A to hned u vodní plochy, která by podle návrhů KSČM mohla být zčásti přehrazená a zčásti vyčištěná. A nové parkoviště bude postavené o kus dále. Vedení města však namítá, že by to nikdy Povodí Ohře nepovolilo. Když jsme však žádali o písemné vyjádření Povodí Ohře, nedočkali jsme se.

Toto chování města v čele s hnutím ANO 2011, STAN, TOP 09, KDU-ČSL či Piráty bych asi nazval arogancí moci. Koupaliště, které je zde po těch letech nutné, tak vznikne s malou kapacitou, naruší se intenzivněji životní prostředí a peníze »dostane« firma, jež je spojena s vedením našeho města. A to se vyplatí!

Jan KOROS, místopředseda OV KSČM Česká Lípa