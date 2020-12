Gentlemani a ti druzí

Víte, jak má vypadat gentleman? To jsme se 6. prosince dozvěděli z televizní stanice ČT3, tedy z »televize pro pamětníky«. Vše bylo spojeno s dobou předmnichovské republiky, která zřejmě na rozdíl od doby »budovatelské« patřila mezi »zlaté časy« gentlemanů. Tehdy, tedy, pokud jde o oněch dvacet porevolučních let, jsme měli pochopit nejen to, že takový gentleman byl galantní k ženám, že jeho jednání bylo obecně příkladné, ale i to, že nosil tvrďák-bouřky, panama, tvrdé límce, náprsenku, atd. atd. Šaty prý, jak se zpívá i v písni Wericha a Voskovce, dělají člověka. A tehdy, tedy za předmnichovské republiky, šaty opravdu ukazovaly, kdo je kdo. Ti ostatní, co se nemohli tak oblékat a neměli ono popisované gentlemanské jednání, se proto těžko mohli uplatnit v životě a v práci. Nedivme se, že těžko sháněli slušný výdělek nebo dokonce byli nezaměstnaní. Na gentlemany četníci také nestříleli v hladových pochodech.

Gentleman byl tedy člověk příkladný, i když třeba byl notorik, rozhazoval peníze, které nevydělal, aby pak, ve filmech plných hvězd, se díky lásce k nádherné ženě úplně předělal. Tak alespoň nám to předložila Česká televize v onu předvánoční neděli.

Jenže v té době, kdy gentlemani nosili tvrďák, náprsenky, podvazky a motýlky a mohli krásné ženy pozvat na drink v kavárně plné gentlemanů a přitažlivých krásek, v nouzových koloniích Na Krejcárku, v Slatinách na okraji hlavního města či jinde, ve skalních dírách-bytech Na Vidouli a ve střešovických skalách tomu bylo úplně jinak. Tam nežili »muži v náprsenkách« a tmavých oděvech s bílým motýlkem a lesknoucími se botami stvořenými pro tanec. Tam byli muži, kteří měli jedny šaty a boty, jejichž podrážky držely dohromady s pláštěm obuvi doslova »na čestné slovo«. A oni muži nežili tu proto, že by nechtěli být gentlemany. Stačilo by jim však něco víc, než dostávali za svou práci nebo v žebračenkách, aby slušně uživili své rodiny. Čekal jsem proto, že přece jen padne alespoň zmínka o tom, že společnost byla rozdělena na ty, kteří si mohli dovolit být gentlemani, a na ty, kteří vydělávali na to, aby někteří těmi gentlemany byli.

Aby ti dole přece jen mohli se alespoň nadýchnout »vůně gentlemanství«, byly produkovány filmy s muži, kteří chodili v náprsenkách, nosili motýlek a pečlivě vyleštěné boty a téměř denně sedávali s krásnými ženami v barech a popíjeli víno či namíchaný koktejl. Těm dole skutečně zbývalo jen se dívat na filmy plné gentlemanů, ty s Hugo Haasem, Oldřichem Novým nebo třeba s Raoulem Schránilem.

Takže gentlemanem se nemohl stát leckdo. V žádném případě nikoli ten, který bydlel v »kolonkách« rozesetých kolem velkých měst, a dokonce ani úředníček třeba od firmy Pexider, která sídlila na pražských Vinohradech, či třeba »úštipkář« anebo malorolník z Vysočiny těžce vydělávající na svůj denní chléb.

To nám ČT opomněla říct.

Jaroslav KOJZAR