Ilustrační FOTO - Pixabay

O státním rozpočtu se rozhodne v pátek

Vládní strany stále nemají jistotu, že Sněmovna schválí návrh státního rozpočtu na příští rok. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se nepodařilo přesvědčit dostatečný počet poslanců a přimět je k podpoře nejdůležitějšího zákona roku. Večer Sněmovna jednání o rozpočtu přerušila, pokračovat bude v pátek.

Přerušení do pátečního rána navrhl s odvoláním na dohodu grémia místopředseda frakce ANO Roman Kubíček. Sněmovna návrh schválila hlasy 85 z 92 přítomných poslanců. Proti hlasovali jen dva poslanci ČSSD a nezařazení z Trikolóry a Jednotných.

Neschválením rozpočtu by Česká republika vstoupila do Nového roku s rozpočtovým provizoriem. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Před rozpočtovým provizoriem varovala poslance ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zvýšilo by podle ní míru nejistot. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Vládě by provizorium podle ministryně dalo možnost hospodařit celkově s 57 miliardami korun navíc. Tyto peníze by navíc nebyly na nic vázány, zdůraznila. Vláda by v provizoriu nemohla využívat takzvané nároky z nespotřebovaných výdajů, tedy nevyužité peníze z minulých let.

Ministryně řekla, že státní rozpočet a veřejné finance nejsou jen účetní kniha. Aby plnily své funkce, dává schodek pro rok 2021 smysl, ekonomicky i ze sociálního hlediska, podotkla. »Jde o pokrizový rozpočet. Za cenu vyššího zadlužení navyšuje výdaje na sociální zabezpečení, vědu, výzkum, školství, investice do fyzické infrastruktury. Nepodkopává tak nohy ekonomice růstem zdanění nebo nesystémovými škrty,« prohlásila.

Státní rozpočet na příští rok považuje Schillerová za maják v rozbouřených vodách. Vyzvala poslance, aby ho nezhasínali.

Podle premiéra by provizorium znamenalo »totální krizi«. »Myslím, že už potom do voleb se těžko něco stane, pokud vláda nebude mít podporu a rozpočet neprojde,« řekl novinářům. »Pokud se teď nedomluvíme na rozpočtu, tak nevím, s kým bychom se domluvili na rozpočtu příští rok. Asi s nikým,« dodal Babiš.

KSČM cítí odpovědnost vůči občanům ČR

V minulých letech menšinový kabinet ANO a ČSSD při schvalování rozpočtu podpořili komunisté. Tentokrát však trvají na požadavku odebrat armádě deset miliard a o tuto částku posílit vládní rozpočtovou rezervu. »Dobrý hospodář vždycky vytváří rezervy,« uvedl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip při obhajobě navrhovaného přesunu. »Nebereme ministerstvu obrany žádné zvýšení rozpočtu. Ze 72 miliard se posiluje na 75 miliard a víme, že se může těch 10 miliard vrátit dokonce i zpátky do kapitoly ministerstva obrany,« zdůraznil Filip. K tomu by podle něj mohlo dojít v případě, že bude nutné povolat vojáky na pomoc ve zdravotnictví, v sociálních službách, hasičům nebo policistům. »Nemáme žádnou křišťálovou kouli, abychom odhadli, co se může odehrát při pokračující pandemické krizi,« řekl. Rezerva podle něj může být potřebná i pro zachování provozu vojenských podniků.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Filip uvedl, že KSČM cítí odpovědnost vůči občanům ČR, a proto svými návrhy usiluje o posílení potřebných systémů - zdravotnictví, sociální služby, policie, hasiče - a vytváří rezervy pro to, aby se tyto systémy udržely funkční. »Možná se vám to zdá málo, ale my jsme přesvědčeni, že v této složité krizové situaci je to krok správným směrem,« prohlásil předseda komunistů.

»Nám skutečně nejde o to sebrat peníze vojákům, ale dát šanci pro efektivní vynaložení těchto peněz s ohledem na krizi, ve které se nacházíme. Může nastat i situace, že si to vojáci zase vezmou zpátky z vládních rezerv, a to už je rozhodnutí vlády. Pokud to takto chápeme, tak nikdo není škodný a více je pamatováno na priority, které souvisí se zdravotní a ekonomickou krizí,« potvrdil novinářům také místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM).

Menšinová vláda ANO a ČSSD však návrh KSČM na přesun 10 miliard odmítá. »Kladou si podmínky, které pro nás nejsou přijatelné,« komentoval komunistický požadavek Babiš.

Vzít deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany na příští rok a vyměnit to za podporu komunistů pro státní rozpočet označil místopředseda ČSSD Roman Onderka za špinavý kšeft. Odmítl, že by se na něm ČSSD podílela.

Opusťte sál! Vyzval opozici premiér

Premiér před polední přestávkou jmenovitě požádal opoziční lídry, aby jejich poslanci opustili při hlasování o rozpočtu jednací sál a umožnili tím jeho schválení. »Když odejdete ze sálu, tak to bude konstruktivní krok z vaší strany,« prohlásil Babiš. Takový postup by podle něho odblokoval situaci a pomohl by překonat největší zdravotnickou a ekonomickou výzvu za posledních 30 let. »A budete moct říct, i když toho Babiše a jeho vládu nesnášíme, tak přece jenom jsou občané pro nás důležitější než nenávist vůči Babišovi,« uvedl premiér.

Výzva se však u opozice nesetkala s kladnou odezvou. »My z žádného sálu odcházet nebudeme,« prohlásil šéf hnutí SPD Tomio Okamura (SPD). Vláda podle něj připravila rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé občany, promigrační neziskovky nebo solární barony. Vládě vyčetl například nákupy vojenské techniky v objemu desítek miliard korun.

Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek poznamenal, že ho Babiš nabádá, aby nevykonával svůj poslanecký mandát. »Odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet,« uvedl. Návrh rozpočtu označil za mrtvý materiál. Není podle něj pravdivý a neodráží skutečnost příštího roku.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) označil rozpočet za cár papíru, má podle něj umožnit vládě doklopýtat až do voleb. Vyzval premiéra k tomu, aby odpískal »daňový paskvil«, který předložil poslancům. Měl na mysli daňový balíček, který vrátil poslancům s úpravami Senát.

Návrh kritizovali i zástupci dalších opozičních stran. Podle předsedy ODS Petra Fialy návrh neodráží skutečné potřeby ČR, nelze jej přepracovat, pouze mírně vylepšit. »Rozpočet nelze předělat, nelze z něj udělat poctivý, dobrý rozpočet,« uvedl Fiala. Pro mírné vylepšení návrhu ale není podle něho politická vůle.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se vláda řídí heslem »po nás potopa«. Varovala, že v budoucnu hrozí kvůli současné politice vlády omezování veřejných služeb nebo růst daní.

Lídr STAN Vít Rakušan vládě vytkl, že v minulých letech za ekonomického růstu nevytvářela rezervy pro případ krize, naopak podle něho projídala konjunkturu a nakupovala voličské hlasy.

Poslanci navrhli přesuny za téměř 300 miliard

Odpoledne se ve Sněmovně neslo v duchu přestávek na jednání poslaneckých klubů. Ve hře byla podle Dolejše i možnost, že pozměňovací návrh KSČM na převod 10 mld. Kč z resortu obrany podpoří SPD. Okamura to ale odmítl. Návrh KSČM označil za nepřijatelný, protože odebrané peníze vyvádí mimo armádu do vládní rezervy. Připomněl, že SPD má vlastní návrh, který přesouvá peníze uvnitř rozpočtu ministerstva obrany.

Před závěrečným hlasováním se poslanci budou muset vypořádat s množstvím pozměňovacích návrhů. Ve druhém čtení navrhli přesuny uvnitř rozpočtu v celkovém objemu zhruba 279 miliard korun.

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 320 miliard korun, s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta. Nepočítá ale s dopady vládního daňového balíčku, který by měl mít podle schválené sněmovní verze dopady na veřejné rozpočty v objemu 130 miliard korun. V Senátem schválené verzi by měl připravit veřejné rozpočty v příštím roce asi o 99 miliard korun. Sněmovna se bude daňovým balíčkem opět zabývat příští úterý.

(jad)