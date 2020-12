Vánoce 2020

Vánoce jsou především pro děti. Nezáleží na jejich věku, ale každý rodič by měl s dítětem jít třeba na balkon, když bydlí v paneláku, nebo alespoň k oknu, a když bydlí v rodinném domku, tak jít ven. A tam pozorovat, jak letí Ježíšek. V Čechách je toto tradice od nepaměti. Ne Santa Claus, ale Děda Mráz, ne Père Noël, který ve Francii roznáší dárky, ale náš Ježíšek.

Ale stejně je nejkrásnější pocit, když rodič vidí u stromečku ty nádherné rozzářené oči malých dětí. Nejen jak se dívají na rozzářený vánoční stromeček, ale i na dárky, které dostaly. Bohužel 31 let žijeme v kapitalismu a ne každému dítěti je dopřáno to, co by si přálo. Děti těch bohatých se mají podstatně jinak. Dostanou všechno, nač si vzpomenou a pomyslí. Ale děti prý střední třídy, která u nás je, ale fakticky nikoli, a nižších vrstev obyvatel si na mnohé věci nemohou sáhnout. To proto, že jejich rodiče vinou tohoto systému nemají práci a berou mizerné sociální dávky.

Přál bych si snížení byrokracie. Ano, to bylo jedno z hesel při převratu v roce 1989. Ti řvouni typu Havla, Kubišové atd. říkali mj., že je přebujelá administrativa. Svým způsobem měli pravdu. Ale měli jsme osm krajů, dnes jich máme 14. Na ministerstvech je plno lidí, zase 2-3krát více než dříve. A pak tam mají volné tabulky, které nejsou naplněné.

Jistý kovář z kdysi prosperujícího podniku ČKD Praha, jmenoval se Miller, byl pak ministr práce a sociálních věcí. Udělal takovou reformu, že pár let poté, co odešel z funkce, veřejně řekl, cituji: »Jak mám vyžít s 10 000 Kč jako důchodce?« Na druhé straně jistý poslanec, je mu 52 let, sedí ve Sněmovně 31 let a prohlásí, což bylo nedávno, že mu 225 000 Kč na měsíc nestačí. Má manželku v domácnosti, čtyři děti a republice nedal nic než to, že sedí ve Sněmovně. Ano, jde o jistého Marka Bendu.

Osobně bych zrušil úřady práce, protože nepomáhají lidem, spíše je likvidují psychicky, a počet lidí na krajských a okresních úřadech bych snížil nejméně na polovinu. Na ministerstvech bych snížil nejen počet lidí na nejméně polovinu, ty volné tabulky zrušil a ministerské úředníky bych odměňoval platem 20 až 25 000 Kč měsíčně. A potom i ten vyhozený zbytek pracovníků, i ty, kteří by tam zůstali, bych na tři měsíce poslal na severní Moravu a do severních Čech. Ale snížil bych jim příjem na hranici životního minima, aby viděli, jak ti lidé tam z toho mají žít.

Navštívil nás přítel Virus. O to horší budou letošní Vánoce. Kdyby vláda přemýšlela systematicky a koncepčně a dělala správná opatření, bylo by lépe. Ale prý nějaký premiér (toho podle čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR neznám, ale znám předsedu vlády) kdyby dal na slova odborníků a nevyhazoval profesionály, kteří něco umějí, bylo by lépe. On tyto lidi vyhodí a vezme si tam lidi, kteří tomu absolutně nerozumějí. To nejsou ani laici. A proto to dopadlo, jak to dopadlo. Přece on si nemůže připustit, že neudělal chybu. Už dnes je jasné, že bude třetí vlna viru a potom ekonomická krize. Pak to bude zajímavé sledovat. Dluhy budou splácet ne naše děti, ne děti našich dětí, ale ta další generace.

Ivo LÁTAL