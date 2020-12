Milý Ježíšku!

Každý si něco přejeme mít pod stromečkem, ale všichni si přejeme to samé - zdraví a štěstí. Jsem možná trošku náročnější, ale věřím, že se to povede.

Milý Ježíšku, vím, že víš, že jsem tě v útlém, ještě asi i plenovém věku nazval osmonáftem (kosmonautem), ale nemůžu za to. To se mi jen můj hluboce nevěřící taťka snažil coby mrněti vysvětlit, kdo vlastně jsi. Vím, že víš, že si to stejně myslím doteď. I přesto bych tě chtěl poprosit o několik přání, která si, myslím, nejsou pro tebe nesplnitelná.

Moc bych si přál, kdyby ČT konečně přestala vysílat zaujatá zpravodajství plná poklonkovačů EU, protože ještě jeden rok rektálních lezců z ČT a budou mít záda nenávratně ohnutá. Jsme přece Češi, a ne všichni Unii plnou hvězdiček milujeme. Kdyby se to nepovedlo, tak prosím, zbav nás Moravce, protože ten už z hlediska rektálu dosáhl vrcholu Mount Everestu.

Přál bych si také, aby ta nevinná malá a životem zkoušená copatá holčina Greta konečně prozřela a neblbla hlavu stejně mladým, tvárným a nezkušeným dětem. Možná kdybys zařídil, aby jí konečně dali tu Nobelovu cenu, tak dá pokoj. Možná by stačilo, aby se vrátila do školy a tam se něco naučila.

Chtěl bych také, abys dal nějakou funkci Donaldu Trumpovi, třeba ředitel zeměkoule. Nebo by stačilo, aby řídil nějakou tu křižovatku s plácačkou v ruce, ale ať se mu tam moc aut nenabourá. Vždyť on těch bouraček má už za sebou dost, třeba ta v Sýrii byla dost velká. A pravda, moc se mu to tam jako regulovčíkovi nepovedlo.

Také bych si přál, abys dopřál probuzení této vládě. Vždyť některá nařízení ohledně karantény jsou více než úsměvná a dělá si z nás legraci snad celý svět. Když nic jiného, tak zkus alespoň z toho jejich PSA, který je spíše kočkopes, udělat nějakého nečistokrevného ratlíka. Bude nám všem lépe. A vlastně je i jasné, že potom přijde i to zdraví a to si přejeme nejvíce.

V této nelehké době bych chtěl, aby se pravicová opozice více konkrétně projevila, a nejenom kritikou a blábolením, že my jsme to říkali. I když to je asi to nejtěžší, to myslím asi nezvládneš, na to prostě oni nemají.

Pokud toho není moc, pak bych měl ještě přání, abys zrušil Senát. Stejně jsou to všichni Tchajwanci a jejich užitek je popravdě velmi nejasný. Mé přání poslat Kalouska do protialkoholní léčebny vyslyšet nemusíš, on se tam dostane sám.

Jinak všem čtenářům přeji, aby byli šťastní, zdraví a veselí. Přežijte to, a ať vám ten osmonáft splní, co si přejete. Přece je to magický den plný splněných přání. Tak proč toho nevyužít a něco si nepřát?

Pavel JÁCHYM