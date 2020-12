Ilustrační FOTO - Haló noviny

Infikovaných bude přibývat

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nevyloučil, že při zhoršení počtů lidí s COVID-19 v nemocnicích bude navrhovat přesun do nejpřísnějšího, pátého stupně skóre protiepidemického systému PES. Očekává, že i bez zhoršení situace bude o Vánocích v nemocnicích asi 6000 lidí.

Zhoršení by mohlo znamenat až 10 000 hospitalizovaných a kolem 15 000 nových případů denně. Ve středu bylo poprvé od 11. listopadu pozitivně otestováno více než 8000 lidí. Hospitalizovaných bylo 4609, stav 595 z nich lékaři hodnotí jako těžký. »Nárůst v nemocnicích je zatím pozvolnější než v populaci,« řekl ministr. Odborníci většinou udávají týden až dva, než se zvyšující počty nových případů projeví na zhoršení zdravotního stavu, který bude vyžadovat pobyt v nemocnici.

»V žádném případě nemohu vyloučit, že v případě, kdy zaznamenáme počátek tohoto trendu, tak budu navrhovat posun do stupně číslo pět, a ten je v podstatě už velmi přísný,« dodal.

»Varování je namístě, protože už pět krajů v tom pátém stupni je. Situace se vyvíjí tak, jak jsme nechtěli, narůstá jak počet nakažených, tak počet lidí v nemocnicích. Bohužel přibývá i zemřelých s covidem,« řekla Haló novinám Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. »Na jedné straně si přejeme, aby se restriktivní opatření uvolňovala, na straně druhé snaha rychle některé věci uvolnit a dopřát lidem spokojenou přípravu na vánoční svátky vede k tomu, že to nakonec bude horší, než jsme předpokládali. Věci neprospívá přístup vlády, kde přetrvává chaotičnost, nepředvídatelnost a někdy i nelogičnost opatření. Ta jsou vyhlašována, následně upravována, znovu vyhlašována a lidé pak samozřejmě takovým opatřením nedůvěřují a odmítají je respektovat,« uzavřela Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Obchody zůstanou otevřené

Od pátku se Česko vrací do čtvrtého stupně rizika, který by měl znamenat podle v listopadu předložené metodiky PES například obnovení nočního zákazu vycházení po 23. hodině, omezenou výuku ve školách či shromažďování, uzavřené obchody, služby, restaurace, muzea či památky. Obchody a služby ale tentokrát otevřené zůstanou, výjimečně i některé galerie a muzea. Škol se omezení také nedotkne, protože děti do nich jdou v pátek letos naposledy.

Pátý stupeň už by ale podle matice opatření znamenal možnost setkávání jen dvou osob, noční zákaz vycházení už od 21. hodiny, distanční výuku pro všechny typy škol kromě mateřských a obchody by zase mohly prodávat jen potraviny, drogerii nebo další nezbytné potřeby.

Masivní testování

»Počty nových případů stoprocentně porostou o něco víc, protože jsme zahájili masivní testování,« uvedl Blatný. Díky tomu by se podle něho mělo dařit nakažené zachytávat včas a lidi už před Vánocemi poslat do izolace. »A tím pádem je šance i snížit následně přechod těchto nově zachycených osob do nemocnic. To je principem toho testování, abychom - i když bude počet nově diagnostikovaných stoupat, zabránili tomu, že by lidé onemocněli tak vážně, že budou muset jít do nemocnice,« dodal.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) teď Česko balancuje mezi zdravím, ekonomikou a svobodou jedince. »Nemůžeme to stavět jenom do roviny, kdy bychom ještě zpřísnili,« uvedl. Je třeba současně vidět také to, že úplné utlumení ekonomiky bude znamenat »desetitisíce živnostníků a podnikatelů, kteří v tuto chvíli už zdroje nemají, zadlužují se na léta dopředu a hrají o střechu nad hlavou«.

Prodej i na Štědrý den

Pokud bude kvůli COVID-19 platit nouzový stav i o Vánocích, vláda ve svém opatření výslovně umožní prodej na Štědrý den dopoledne, řekl vicepremiér Havlíček. Opatření platné od pátku obsahuje jen obecnou výjimku, která umožňuje »cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb«. Totéž platí i pro dobrovolnictví a sousedskou výpomoc. »Aby vláda rozptýlila případné pochybnosti, nově jsou výslovně povoleny všechny cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, což platí i v případě, kdy jde dotyčný nakupovat pro jinou osobu,« shrnula vláda v tiskové zprávě.

Očkování se blíží

První dodávky vakcíny by se do ČR mohly dostat kolem 28. prosince, čeká se na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). »Ne všechny vakcíny budou k dispozici ve všech očkovacích centrech,« řekl ministr Blatný. Podle něho budou vakcíny různých výrobců přicházet do Česka postupně, a první vakcína firmy Pfizer navíc potřebuje skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Důvody, proč nebude možné si vybrat, tak budou podle ministra technické. »Není dotčeno právo jedince být informován o vakcíně, případně ji odmítnout,« zdůraznil.

Prodlouží se nouzový stav?

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covid-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 22. ledna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) sdělil, že žádost určenou poslancům schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii COVID-19 platí od 5. října do 23. prosince. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě v úterý 22. prosince.

Neveselá čísla

V Česku zemřelo od začátku epidemie už více než 10 000 lidí, kteří se prokazatelně nakazili novým typem koronaviru. Počet potvrzených případů nemoci COVID-19 přesáhl 600 000 případů. Ve středu testy odhalily 8235 nových případů, o 1822 více než ve stejný den předchozího týdne. Zároveň je to nejvyšší denní nárůst od 11. listopadu. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Rizikové skóre PES druhý den po sobě zůstává na 71 bodech, přestože mírně stouply všechny hodnocené ukazatele, včetně zjednodušeného reprodukčního čísla R, které vzrostlo nad 1,18. Česko tak nadále zůstává ve čtvrtém stupni epidemické pohotovosti. V pátém stupni je pět krajů, ve třetím pouze Praha. Nejvyšší skóre, 81 bodů ze sta, je v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Hlavní město má 59 bodů.

V Česku nyní platí protiepidemická opatření pro třetí stupeň rizika. Od pátku se země přesune do čtvrtého stupně.

U většiny infikovaných má nemoc COVID-19 mírný průběh. V nemocnicích končí podle posledních údajů necelých sedm procent aktuálně nemocných. Ve středu bylo hospitalizovaných 4609, stav 595 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Oproti úterý hospitalizovaných s covidem ubylo o 170, ve srovnání s předchozí středou jich naopak 140 přibylo.

Laboratoře v Česku provedly ve středu 29 000 PCR testů. Pozitivní výsledek mělo přes 28 procent vzorků z takzvaných prvotestů, tedy bez započtení opakovaných kontrolních testů.

Ve středu začalo v Česku bezplatné testování veřejnosti pomocí antigenních testů. Prvního dne využilo této možnosti 15 500 lidí.

(ng)