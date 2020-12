Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna je pro přesnější vymezení rodinných příslušníků z EU

V souvislosti s novým vydáváním dokladů pro občany Evropské unie bude asi přesněji vymezen okruh lidí, kteří budou považováni za jejich rodinné příslušníky. Předpokládá to návrh cizineckého zákona, který v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Předloha, kterou nyní projedná bezpečnostní výbor, oddělí nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany Unie pouze volnější příbuzenské vazby. Kriticky vůči návrhu vystupovali lidovci a Piráti. Podle Jana Čižinského (KDU-ČSL) norma omezí práva partnerů českých občanů. »Lidé by měli mít co možná nejvíce práv a nejvíce svobody,« uvedl. Čižinský neprosadil zamítnutí novely už v prvním kole, její části bude chtít vypustit. Rovněž podle Piráta Františka Kopřivy by předloha znamenala diskriminaci nesezdaných párů proti manželům.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se vůči výtkám ohradil. Vždy se podle něj najde případ, kdy je tvrdost zákona nadměrná. Proti tomu stojí podle ministra desítky případů partnerského postavení, kdy je současné znění zákona zneužíváno.

Předlohu hájil také místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM). »Náš azylový systém, azylové zákony a zákony o pobytu cizinců jsou nastaveny dobře. A pokud dojde k určitým problémům jednotlivce, tak je vždycky namístě je řešit, ale většinová ochrana společnosti je z našeho pohledu důležitější,« prohlásil.

Místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM).

Novela podle ministerstva vnitra reaguje zejména na unijní nařízení, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany Unie měly silnější zabezpečení. Některé doklady proto bude potřeba vyměnit. Předloha v souladu s dohodou o vystoupení Velké Británie z Evropské unie také umožňuje další pobyt v ČR Britům, kteří tu budou oprávněně bydlet na konci letošního roku.

ČR doposud nerozlišovala mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami, což jsou například nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva, což však podle vnitra není v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. Do budoucna by tak měli pouze užší rodinní příslušníci mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.

Lidé z druhé skupiny budou mít podle návrhu sice pobyt v ČR snadnější než jiní cizinci, nebudou však mít automatické právo na vstup do ČR. Průkazy o pobytu ale dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel jejich pobývání v ČR. »Záměrem předkladatele u druhé kategorie bylo učinit takovou právní úpravu, která by v praxi nevedla ke zneužívání těchto pobytových institutů,« uvedlo ministerstvo vnitra. Cizinci, kteří v ČR již pobývají, si své současné postavení ponechají.

(jad)