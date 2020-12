Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Pixabay

Kandidatura. Putin se ještě nerozhodl

Ruský prezident Vladimir Putin uspořádal tradiční několikahodinovou tiskovou konferenci. Letos se kvůli pandemii poprvé uskutečnila on-line. Otázky se vždy týkají hlavně domácí politiky, ekonomiky, sociálních problémů a zahraniční politiky.

Dotazy tentokrát mohli prezidentovi zaslat i ruští občané, protože kvůli pandemii letos odpadla tradiční Putinova debata s národem v přímém přenosu. Osmašedesátiletý šéf státu na otázky ruských a zahraničních novinářů i občanů odpovídal ze své rezidence u Moskvy, kde je chráněn před nákazou a kterou v posledních měsících opouštěl jen vzácně. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nedávno zdůraznil, že ruský prezident je zdráv a v dobré kondici.

Putin pořádá velkou výroční tiskovou konferenci uprostřed mimořádně napjatých vztahů se Západem, napsala před událostí agentura DPA. A doplnila, že už před pandemií se Rusko ocitlo ve vážné hospodářské krizi a situace v zemi se zhoršila kvůli vysoké nezaměstnanosti a nespokojenosti Rusů např. s cenami potravin. Kritici obviňují Putina, že nemá žádné řešení problémů, uvedla DPA.

Na otázku o své další kandidatuře na prezidenta Putin odpověděl, že se ještě nerozhodl, zda bude při příštích prezidentských volbách v roce 2024 na funkci hlavy státu kandidovat. Novou kandidaturu mu umožnily letos schválené změny v ústavě Ruské federace. »Udělat to, nebo neudělat, uvidím,« řekl s tím, že to záleží i na občanech. Hlava Ruska se vyjádřila i k volbě prezidenta USA. Putin doufá, že zvolení Joe Bidena pomůže řešit problémy v rusko-amerických vztazích. Je přesvědčen, že Biden se svými značnými zkušenostmi rozumí problémům ve vztazích s Ruskem a že se zapojí do jejich řešení. Vyloučil přitom, že by ruští hackeři do prezidentských voleb v USA zasahovali. Rovněž odmítl, že by před čtyřmi roky ruští hackeři pomohli do Bílého domu prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Padaly i otázky na téma koronaviru. Prezident se proti němu nechá očkovat, ale na doporučení specialistů prý až »ve vhodnou chvíli«. Je nicméně přesvědčen o nutnosti všeobecné vakcinace. V největší zemi světa úřady zatím schválily dvě ruské vakcíny: Sputnik V a EpiVakKorona. K výrobě se také připravuje třetí. Celkem se v zemi, kde žije na 146 milionů obyvatel, od počátku pandemie infikovalo více než 2,7 milionu obyvatel, přes 49 000 jich zemřelo.

Putin také prohlásil, že kritik Kremlu Alexej Navalnyj využívá podpory amerických tajných služeb, ale to neznamená, že je ho třeba trávit… Pro Rusko není Navalnyj podle prezidenta významný, aby se na něj zaměřilo. »Tento pacient berlínské kliniky využívá v daném případě podpory zvláštních služeb USA. Pokud je to tak, pak je to zajímavé, protože by ho zvláštní služby samozřejmě měly sledovat. Ale to vůbec neznamená, že je ho třeba otrávit, kdo ho potřebuje?« řekl s úsměškem Putin. Kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to asi dovedl do konce, doplnil. Servery The Insider a Bellingcat, časopis Der Spiegel a televize CNN na základě společného zjišťování informovaly o údajném odhalení identity osmi možných pachatelů Navalného otravy. Jsou podle nich spojeni s ústavem kriminalistiky FSB, údajně řídícím tajnou laboratoř vyrábějící už od sovětských dob otravné látky a jedy. Putin toto odhalení označil za pouhý trik, jehož cílem je napadnout vedoucí představitele Ruska.

(ava, čtk)