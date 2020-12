Naděje pro léčbu leukémie

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně udělali důležitý krok k tomu, aby se nadějná sloučenina jednou mohla změnit v léčivo pro pacienty s některými typy leukémie.

Spolu se soukromým investorem založili takzvanou spin-off firmu. Díky ní snáze projdou preklinickou fází vývoje, která je drahá a náročná. Laboratoř v brněnském kampusu si prohlédli novináři. »Máme velmi nadějnou sloučeninu, budeme ji potřebovat vyrobit ve větším měřítku, v dostatečné čistotě a budeme ji potřebovat velmi dobře otestovat,« řekl novinářům Kamil Paruch z přírodovědecké fakulty. Vědci podle něj potřebují jistotu, že se v následném klinickém testování, při podávání látky pacientům, nedočkají nepříjemných překvapení.

Leukemické buňky v nátěru z periferní krve. FOTO - Wikimedia commons

Výzkumníci před několika lety zjistili, že zablokování určitého typu enzymu by mohlo být terapeuticky zajímavé při léčbě některých leukemických onemocnění. Následně oslovili chemiky, jestli by byli ochotni vyvinout nové, patentované sloučeniny, které by byly schopné konkrétní procesy selektivně zablokovat. Projekt se vyvíjel nad očekávání dobře, vědci mají několik zajímavých sloučenin, zejména jednu hodnotí jako velmi nadějnou.

Aby se posunuli dále, potřebovali vstup komerčního investora. Preklinický vývoj je drahý, hůře se financuje z grantových či interních univerzitních zdrojů. Jako vhodnou cestu vyhodnotili založení spin-off firmy, kterých má Masarykova univerzita 17 a snaží se jejich prostřednictvím přenést své know-how do aplikační sféry.

»Pokud má člověk k dispozici firmu, tak jsou jednání a vůbec celková flexibilita daleko lepší, než když je člověk v akademické sféře,« popsal Paruch. Investiční partner i&i Prague vloží do spin-off firmy CasInvest Pharma během prvních tří let existence 15 milionů korun a hledá další investory.

Univerzita do spin-off firmy vnáší poznatky z výzkumu inhibitorů, které lze využít při léčbě některých leukémií. Inhibitory jsou schopny účinně zabránit migraci leukemických buněk a bránit tak narušení funkčnosti orgánů a rozvoji B-buněčné chronické lymfocytární leukémie.

U akutní myeloidní leukémie, což je jedna z nejagresivnějších a nejhůře léčitelných leukémií, působí zkoumané inhibitory jiným mechanismem. Vědci na základě dosavadních výsledků očekávají, že nové sloučeniny povedou k nastartování regulované buněčné smrti u leukemických buněk.

(cik)