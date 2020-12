Strašidlo nouzového stavu opět obchází Sněmovnu a nás všechny

V České republice rychle přibývá nakažených, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých s nemocí COVID–19. Vláda je nucena opět požádat o prodloužení nouzového stavu. Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že režim ve 4. a 5. stupni PES nelze bez nouzového stavu zvládnout. Jde například o omezení volného pohybu, nařizování pracovní povinnosti pro studenty i o stanovení pravidel pro kritickou infrastrukturu a její dodavatele. Součástí žádosti a podrobné diskuse o prodloužení ale musí být analýza účinnosti stávajících opatření, pečlivé zdůvodnění výjimek ze systému a důkladné vysvětlení přetrvávající chaotičnosti, nelogičnosti a nepředvídatelnosti.

I když je pro vládu možná otravné, že musí opakovaně o prodloužení žádat, je nezbytné se Poslanecké sněmovně zpovídat ze své činnosti. To je totiž úkol zákonodárného sboru a zároveň cesta k potřebnému zlepšení práce vládní koalice i expertů, o které se opírají. Rozhodně je tento způsob lepší než přijetí nového zákona, který by umožňoval vládě automaticky přijímat omezení bez parlamentní kontroly. Stejně nepřijatelné je i prodloužení po určité době pouze samotnou vládou. To by znamenalo vědomé obcházení poslanecké kontroly.

K prodloužení nouzového stavu musí, bohužel, opět dojít a možná i opakovaně, dokud se nám nepodaří díky očkování a dalším opatřením koronavirovou krizi překonat. Ohrožení životů a zdraví lidí, ať s COVID-19, nebo s jinými vážnými chorobami, je nezbytné zabránit.

Vánoční svátky jsou období, na které se těší nejen děti. Chceme být se svými nejbližšími a přáteli. Letos to bude s »epidemií« obtížnější, ale zvládnutelné.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM