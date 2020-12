Jedna diskuse a jedno poučení

Minulý týden jsme jeli se synem z Prahy do jižních Čech. Cestou jsme zastavili na dobrou klobásu v Miličíně. Stojí tu malá restaurace, kde se lze rychle občerstvit. Tedy v den před přijetím dalších restriktivních opatření. Přišli jsme v rouškách, jak se sluší. Otevřeli dveře do kryté části restaurace, spíše bych měl napsat rychlého občerstvení se třemi od sebe vzdálenými stoly. Už vevnitř nás zarazila mladší neznámá žena připravující se odchodu slovním útokem na naše roušky. Údajně, alespoň podle ní, se nemají nosit. Jak si to proto vlastně dovolujeme v nich přijít do této restaurace? Na klidnou námitku, že právě ten den bylo zveřejněno, že jsme v počtu úmrtí na COVID-19 překročili číslo deset tisíc, reagovala podrážděně. Prý lidé umírají i na rakovinu a chřipku. Pak s pohrdáním v očích vyšla ven.

Před tím seděla u jediného přítomného hosta, který v rozepři s námi chtěl pokračovat. Po našich reakcích, kdy nám vyčetl, že my také sedíme při jídle bez roušek, přestal. Odmítli jsme s ním už polemizovat. Ani on roušku ovšem neměl. Byl místní, proto se s ním velmi milá paní výčepní a současně obsluha hostů zřejmě nechtěla ve zlém rozloučit. Ve dveřích, jako slušní lidé jsme pozdravili, odpověděla nám však jen ona.

Co z této příhody vyplývá? Že vzhledem k takovýmto lidem, kterých je kolem nás víc než dost, budou mnozí z nás o Vánocích ochuzeni o posezení s nejbližšími příbuznými. Dál budou růst počty mrtvých, většina z nich úplně zbytečně, protože koronaviru bylo možné alespoň trochu »zastřihnout křídla«. Aby tomu tak bylo, pak by ovšem opoziční pravicové a populistické strany se musely od počátku pandemie nechovat odmítavě k opatřením vlády a hledat společně s ní řešení dosud v našich dějinách nevyskytující se situace, nehledat »mouchy« ve slovech pronesených skutečnými odborníky, tedy těmi, kteří jsou údajně »učebnicovým zlem této doby« (Václav Klaus), museli by se poučit i lidé zaměňující demokracii a svobodu pro všechny za demokracii a svobodu pro sebe. Kvůli nim naše Vánoce budou ochuzeny a někde zbyde i prázdné místo pro toho navždy chybějícího, jenž podlehl koronaviru.

Poznámka nakonec: Vím, o čem píši. Mezi našimi nejbližšími příbuznými zemřela žena, která tu ještě mohla léta být s námi. Zasáhly nás i další případy, které se přímo dotkly našich přátel.

Jaroslav KOJZAR