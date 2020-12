Zasraný vánoce nejen s ŽNK

Někde jsem slyšel, že hudba může být jen jedna, protože všichni mohou používat stejných osm not a pět linek. Dovolím si nesouhlasit a tvrdit, že hudba má dvě kategorie - líbí a nelíbí.

Představte si modelový příklad: je rocker tělem i duší a narodí se mu prvorozený. Pro někoho už to samo o sobě může být vítězství a závěr příběhu, ale vraťme se k hudbě. Modelový příklad není tvrdě ortodoxní rocker a se svým prvorozeným si projde dětskou klasikou a až postupem času si i před ním začne pouštět »svou« muziku, která se prvorozenému zalíbí. Následně spolu navštíví koncerty kapel Kabát, Visací zámek, Aleš Brychta Band, Arakain, Dymytry, Škwor, ale i Katapult nebo Blue Effect. Prvorozený pak sice »uskočí« k Linkin Park, Simple Plan, Limp Bizkit, Green Day, Blink-182, Sum 41 a dalším. To modelovému příkladovi nevadilo.

Pak prvorozený nastoupí na průmyslovku a kdosi ho naočkuje na horrorcore styl – pozor, neplést s hardcore, to by modelovému příkladovi také tolik nevadilo. Horrorcore je ale o něčem naprosto jiném a hlavní problém pro modelového příklada není slovník, proti kterému je výraz prezidenta Zemana o jisté kapele »kunda sem, kunda tam« naprosto slabým odvarem…

Nevěříte? Přesvědčte se sami jen na dvou následujících textech: »Měl by ses zabít, protože seš kurva měkkej. Už nebude to lepší, na nic nečekej. Nic náhodě nenechej, co kdyby tě kurva našli. Sežer prášky, zahoď se, podřezej a pak hoď mašli. Měl by ses zabít, nabít a vystřelit. Podřezat zápěstí, na hlavu dát igelit. Není větší demence, než tvoje existence. Nejradši bych tě vypakoval jak sudetský Němce. Dostaneš tři mince, když si teďka hodíš lano. Zabij se ty zmrde, neudělá se to samo. Máš vole nasráno, ale neni se čeho bát. Hlavně mě už přestaň svym žitim votravovat!«

Nebo: »Dneska sem ready chcípnout, a jsem tak nízko, že nejde klesat víc hloub, necejtim bolest, můžeš do mě zkusit říznout, tep mám 220 jako před poslední jízdou. A zase uvadám, tak zalejvám se pípou, padám do komatu, čekám kdy pro mě přídou, myšlenky děravý, že nedokážou dýl plout. Sem ready vzít glock, nabít ho a chcípnout. Cejtim se, jako bych neměl co ztratit, a na co prachy, když tu neni za co platit. Je to stejný jako minule, v mý ruce je desátá pilule, sedíme se Standou, beat hraje, sloky pilujem, a kecá něco o tom, že mě holka už nemiluje. Čas pomalu plyne, moje okolí mě lituje, můj mozek svědomí zpytuje, mezitim bary zpytuju, už nemluvim ke Kristu ne, poslední stanice vystupuj, promiň mami, je mi líto, celý život sem byl chuj. Toto nejsou kapky deště, to na mě opět pissí karma, pokaždý co se snažim bejt volnej, se hlasy ptají kampak, limit nastavenej od boha, nástrahám těžko vodolat.«

»Interpretů« horrorcore je mnoho, prvorozený si oblíbil zejména ty, kteří se sdružili pod tři slova: Život není krásný, od nich jsou také dvě ukázky výše. Existuje stejnojmenný film i počítačová hra, jejíž motto zní: »Vypusťme spolu do světa další kult, kterej by v dnešní připosraný společnosti nikdy vzniknout nemohl. Nikdo při smyslech by takovýhle svinstvo v životě nepodpořil, ale přesně takhle to máme rádi a takhle to chceme!«

Přívrženci těch tří slov se v poslední době scházeli před Vánoci na své akci s názvem Zasraný vánoce. Letos oficiálně neexistuje, ale…

Nechci nikoho z ničeho obviňovat. Ani tvrdit, že poslech citovaných textů a jim podobných někoho k něčemu nutí. Existuje otázka, nepodobná klasické »Co bylo dřív – vejce, nebo slepice?« V případě modelového případa je ve smyslu »Ovlivnil horrorcor stav prvorozeného, nebo je pravda to, co tvrdil – že mu naopak pomáhá dostávat se ze svých stavů?«

Ať tak, či tak, modelový případ ví jistě jedno: je mu naprosto jedno, jestli se letos akce Zasraný vánoce koná, nebo ne. On je takové má!

Zbyšek KUPSKÝ