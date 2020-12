Zbrojní program není pomoc lidem

Příznačně reagoval ve středu sociálnědemokratický poslanec Roman Onderka v diskusi ke státnímu rozpočtu v Poslanecké sněmovně, když se vyjadřoval k požadavku komunistů přesunout deset miliard z resortu, jejž spravuje ministerstvo obrany, do vládní rezervy, když se země nachází ve zdravotní a ekonomické krizi. Často se v médiích vykřikne chybně, že jde o přesun peněz z »obrany«, a ono je to z položky spravované ministerstvem obrany. To je rozdíl.

Onderka v emotivní části svého příspěvku řekl toto: »Protože zároveň druhým dechem musím říct, že pozměňovací návrh od komunistické strany o redukci rozpočtu ministerstva obrany o 10 mld. korun je pro sociální demokraty absolutně nepřijatelný. A pro tento pozměňovací návrh sociální demokracie nebude hlasovat. Když pominu to, že sociální demokracie přivedla tuto zemi do NATO a do Evropské unie, tak chceme dneska brát peníze těm, kterým tleskáme, to znamená těm, kteří stáli na hranicích v březnu, kteří chodili do domovů pro seniory, kteří vypomáhali zdravotníkům, bez kterých bychom nezvládli ani testování? Chceme brát peníze těm, kteří když z těchto domovů potom odcházejí, tak jim personál tleská? To považuji za pokrytectví...«

Nejen poslanci Onderkovi by mělo být jasné, že těch deset miliard nejde na to, abychom vybavili vojáky oblečením a auty, v nichž pak mohou jezdit po covidem napadených sociálních ústavech či testovat. To »mávání« vojáky, pomáhajícími nyní v pandemii a jindy třeba při záplavách, je mimo mísu, protože tyto zásluhy Armádě ČR nikdo neupírá, ani peníze na výkon této jejich činnosti. Jak já to čtu, pak návrh KSČM mířil k miliardám, jež by šly zahraničnímu dodavateli na zbrojní programy, stručně řečeno na zbrojení, a hned. Takovou techniku těžko lze užívat pro humanitární pomoc seniorům.

Ostatně antikomunista Onderka se ve čtvrteční televizní debatě k témuž tématu durdil, že si nedokáže připustit, že »komunisté po třiceti letech budou určovat zahraniční politiku«. Mimochodem, při své plamenné řeči ve studiu, kde pobýval i s dalšími lidmi, mj. se dvěma dalšími poslanci a moderátorkami, neměl na ústech roušku. On má nějakou výjimku?

Páně Onderkovo chlubné připomenutí skutečnosti, že právě ČSSD přivedla v roce 1999 Českou republiku do Severoatlantického paktu, a bez referenda, je záslužné. V té době měli sociální demokraté svou jednobarevnou vládu, v jejímž čele stál Miloš Zeman, a tato politická garnitura neumožnila občanům v této tak závažné věci, jako je vstup do vojensko-politické aliance, vyjádřit se hlasováním. Já to, na rozdíl od něho, vnímám jako vážnou historickou chybu sociální demokracie, která jí bude stále připomínána.

Douška na závěr: Děkuji Patriku Eichlerovi z Masarykovy demokratické akademie, že udělal včera v České televizi reklamu našim novinám. A zadarmo.

Monika HOŘENÍ